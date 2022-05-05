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Edremit'te yeşil alanlara bahar bakımı

Edremit'te yeşil alanlara bahar bakımı

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlardaki çalışmalarına ilkbahar mevsimi ile hız verdi.

Edremit Belediyesi ilkbahar mevsimi ile birlikte kent genelindeki yeşil alanlardaki çalışmaları hızlandırdı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla çalışmalar daha etkin bir şekilde yürütülmeye başlandı. İlkbaharın kendini göstermesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit genelindeki yeşil alanlar, cadde ve sokaklarda sıcaklığın artmasıyla birlikte büyüyen yabani otlar ekipler tarafından biçilerek çevresi ilaçlanıyor. Yaz sezonuna hazırlanan Edremit’te vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlar ve tespit edilen noktalar hariç, belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde çevre düzenlemelerinin devam edeceği belirtildi.

 

Etiketler Edremit Belediyesi
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