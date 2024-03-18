Ekrem İmamoğlu Ataköy-İkitelli metrosunu açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bakırköy-Ataköy İkitelli Metro Hattı Bahariye-Ataköy İstasyonları Arası 2.Etap Açılış Töreni'ne katıldı. İmamoğlu burada ilk metro seferiyle seyahat edecek...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy-Ataköy İkitelli Metro Hattı Bahariye-Ataköy İstasyonları Arası 2. Etap açılışında konuştu. İmamoğlu, metronun açılışını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." sözleriyle yaptı. İmamoğlu daha sonra konuşmasında şunları kaydetti:

Emeği geçen herkese çalışma arkadaşlarıma mühendislerimize, yüklenici firmamıza, müşavirlerimize, yer altında günlerce aylarca emek saf eden binlerce emekçi dostuma teşekkür ediyorum. 2015 yılında bu hattın ihalesini yapan bizden önceki İBB yönetimine de teşekkür ediyorum. Ataköy – İkitelli metro hattını bizden önce başlatan insanların yaptığını da önemsiyorum ancak süreci doğru yönetemediler.

DÜNYA ÇAPINDA SKANDAL

Bu hattaki çalışmalar kısmen durduruldu. 2019 göreve geldiğimizde 10 metro hattın da çalışmalar durdurulmuştu. Bunlar finansman ve mühendislik tasarım sorunları çözülmeden alelacele başlanmış projeler olduğu için yürütülemedi. Kimilerinin aylarca yıllarca durdurulmuş olması dünya çapında bir skandaldır.

Doğru finansman modeli, mühendislik çözümleriyle hareket ederseniz liyakatli isimlerle çalışırsanız metro inşaatı durdurmak gibi bir skandal imza atmazsınız, biz atmadık...

Bizden önce 25 yılda yapılan 122 km metro hattının yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık, bunun için çıldırıyorlar

"MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEKLERİNE...."

Bizden önce 10 metro hattını birden durduranlar bu beceriksizliklerinden dolayı milletten özür dileyeceklerine bizim 5 yılda sadece 8 kilometre metro yaptığımızı iddia edecek kadar küçük düşüyorlar.

8 kilometre yalanını atanlar hadlerini bilecek özür dileyecekler. 65 kilometre metroyu inşa etmek için yeraltında yer üstünde ter döken emekçilerden, yüklenicilerinden onlardan özür dileyecekler. Yeni açtığımız 62 istasyonu kullanan bu şehrin İnsanlarından İstanbullulardan özür dileyecekler.

"BUNLAR 'SİYASETEN SÖYLENMİŞ SÖZLER" DERLER"

Ama bakın söyleyeyim. Bunlar özür dilemez, yalanları iftiraları açığa çıkınca şöyle diyorlar "Siyaseten söylenmiş sözler" derler geçerler. Hatırlıyorsunuz, İstanbul seçimini iptal ettiler demedikleri lafı bırakmadılar, Yalancı dediler, hırsız dediler terörist dediler.

Ondan sonra da "siyaseten söyledik" dediler. Allah aşkına birine siyaseten yalancı, hırsız, terörist denir mi? İstanbul bu siyaset anlayışını ne yapacak biliyor musunuz, 31 Mart’ta tarihe gömecek."

"İSTANBUL İHANET GÜNLERİNE DÖNMEYECEK"

İstanbul bereketi 5 yıldır her alanda yaşıyor. Gelin rantçılıkla, partizanlıkla İstanbul'un bereketini kaçıranlara fırsat vermeyelim. İstanbul'un o eski ihmal ve ihanet günlerine dönmesine yeniden israfçıların eline geçmesine asla izin vermeyelim bunun tek bir yolu var oyumuzu gücümüzü birleştireceğiz...