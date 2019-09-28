Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki Suriyeli sayısını açıkladı

CHP'nin düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li isimler katıldı.

Konferans CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın konuşması ile başladı. Ağbaba'nın konferans hakkında bilgi verdiği konuşmanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu.

İmamoğlu konuşmasında, "Suriyeli mültecilerin sorunları yokmuş gibi davranamayız. Görmemezlikten gelemeyiz" vurgusu yaptı.

İmamoğlu şunları dile getirdi:

"İnsan ve toplumla ilgili her sorun, çok katmanlıdır, itinayla politikaları sürdürmeyi gerektirir. Suriyeli mültecilerin karşı karşıya kaldıkları çok önemli sorunlar vardır. Yerel ve ulusal politikalar birlikte, ortak akılla geliştirilmelidir.

Sorun uluslararası, büyük bir sorundur. Belki de tarihte yaşanan en büyük toplumsal yer değiştirmedir."

İmamoğlu'nun ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu konuştu:

"Sizlere, en uzun kara sınırlarımızı paylaştığımız, Ortadoğu’ya açılan kapılarımızdan biri olan Suriye ile bir an önce dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini kurmak isteyen bir partinin genel başkanı olarak sesleniyorum.

Bugün sizlere, bölgesinde barış isteyen, komşularıyla ilişkilerini bu anlayış ve vizyon üzerine kuran, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu gibi partimizin de kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözü "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine sahip çıkmak üzere sesleniyorum.

CHP olarak bu konferansla, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri onarmak için, Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz.

Bu çabalarımızın tek bir amacı var: Doğunun ve batının buluştuğu, kültürlerin bin yıllardır birbirleriyle kucaklaştığı coğrafyamızda akan kanı durdurmak ve bölge halklarının geleceğe eşitlik ve kardeşlik içinde umutla bakmalarını sağlamak."

2011 yılından bu yana yaşadıklarımız ve bugün geldiğimiz nokta, CHP’nin konuya ilişkin tutumunun ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, doğru bildiğimiz yolda, yürümeye devam edeceğiz.

Suriye’deki savaşın sona ermekte olduğuna ilişkin kanaat her geçen gün güçlenirken, Ankara ve Şam’ın önlerinde yanıt bekleyen sorular bulunduğunu ve barışa doğru atılması gereken adımların olduğunu unutmamalıyız.

Suriye'nin farklı dil, din, mezhep ve etnik aidiyetlerinin oluşturduğu çoğulcu ve seküler toplum yapısının korunmasına da özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

İdlib’deki gelişmeler son derece kaygı vericidir. İdlib’de El Kaide ve türevi örgütlere mensup, on binlerce teröristin Türkiye’ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir."