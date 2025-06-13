Ferdi Zeyrek İçin Muratpaşa’da helva dağıtıldı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, geçirdiği elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i dualarla andı. Merhum başkan için kent merkezinde bulunan tarihi Muratpaşa Camii’nde Cuma namazı çıkışı helva ikramında bulunuldu.

6 Haziran’da evinde meydana gelen elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zeyrek’in ruhu için Muratpaşa Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı. Helvalar, belediyenin aşevi tarafından hazırlandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genç yaşta yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in halkla iç içe, samimi ve çalışkan bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, “Ferdi Zeyrek’i saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Anısını Muratpaşa’mızda yaşatacağız” dedi. Zeyrek’in adının Muratpaşa’da bir parka verilmesi önerisi, Temmuz ayı Belediye Meclisi gündemine taşınacak.