Hala ABB'ye devredilmedi... Ankapark kullanılamaz hale geliyor, kamu zararı artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı israf sayfasında 801 milyon dolarlık maliyetini kalem kalem yayınladığı ANKAPARK’ın ABB’ye devir süreci hala gerçekleşmedi. Ankapark kullanılamaz hale geliyor, kamu zararı artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ı işletmeciden geri alıp faaliyete geçirmek için verdiği hukuk mücadelesi sürerken, parktaki zarar her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yayınlanan israf sayfasında 801 milyon dolarlık maliyeti kalem kalem açıklanan ve kullanılamaz hale gelen Park’ta Anfa Güvenlik ekipleri, en son 24 Şubat 2022 tarihinde parktaki kabloların çalınmasına karışan şahısları yakalayıp emniyet güçlerine teslim etti.

Parkın içinde görev yapamayan Anfa Güvenlik ekipleri, kamu zararının büyümemesi adına park çevresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarda yaya ve motosikletli olarak görev yapmaya devam ediyor.

DURUŞMA GÜNÜ: 28 ŞUBAT 2022

Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki dava halen devam ediyor. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma gününü 28 Şubat 2022 olarak belirlediği ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmemesi, alanın tamamen sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep oluyor.

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