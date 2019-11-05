İBB açıkladı: Eminönü balıkçıları tahliye edilecek

İstanbul Eminönü’ndeki balık-ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulma kararı kaldırıldı. Balıkçı tekneleri boşaltılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup ‘yürütmeyi durdurma’ kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB, Eminönü’nde sahilde yer alan ve balık-ekmek satan teknelerin 1 Kasım’da sözleşmesinin sona ermesiyle boşaltılacağını duyurmuştu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi’nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve tahliye geçici bir süreliğine durdurulmuştu.