İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ''İstanbul'umuzu hep birlikte ihya edeceğiz''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde düzenlenen KadirTopbaş Mevlid-i Şerif anma programına katıldı.

Murat Kurum, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde İstanbul'un her alanda dönüşüm geçirdiğini ve İstanbullular için, en iyisi için mücadele verdiğini söyledi.

Topbaş'ın bıraktığı bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacaklarını belirten Murat Kurum, "İnşallah 31 Mart akşamı Kadir Ağabeyimizden aldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşıyarak, ülkemizin hak ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımları aynı anlayışla, aynı samimiyetle, gayretle bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Vatandaşların ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacaklarını söyleyen Kurum, "Milletimizin en zor anında hep yanında olacağız ve inşallah el ele hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı İstanbul’umuzu hep birlikte inşa edeceğiz, ihya edeceğiz." sözleriyle konuşmasına devam etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilmesi ile ilgili soru üzerine Kurum, "Evet mevcut İBB her işte olduğu gibi her hayırlı yine dava açma peşinden hevesinden tabii ki geri durmuyor. Yani orada dava açmanın gereği gerekçesi nedir? İBB'ye de sormak lazım. Yani dönüp aynaya baktıklarında İstanbul'a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor? Orada binlerce 10 binlerce ağaçların içinde çocuklarımızın huzurla güvenle oynaması mı zorlarına gidiyor?" şeklinde cevap verdi.