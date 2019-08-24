İBB’den otogar yönetimine: ''3 gün içinde tahliye edin!''

İstanbul’da uzun süredir tartışma konusu olan Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otoparklarının kısa süre önce İBB şirketlerinden İSPARK’a devredilmesinin ardından kritik bir gelişme daha yaşandı.

İBB, işletme sözleşmesi dolan otogarın işletmesinin 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için mevcut yönetime ihtarname gönderdi.İhtarnamede “Tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceksiniz” denildi.