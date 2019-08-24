SON DAKİKA
DEPOLARI FULLEYİN ! BENZİN VE MOTORİNDE OKKALI ZAM GELİYOR !
BAKAN AKAR'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 24 Ağustos 2019 15:12

İBB’den otogar yönetimine: ''3 gün içinde tahliye edin!''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmesi bitmesine rağmen Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın işletmesini devretmeyen Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye ihtarname gönderdi. Otogarın üç gün içinde boşaltılması gerekiyor.

İBB’den otogar yönetimine: ''3 gün içinde tahliye edin!''
A+ A-

İstanbul’da uzun süredir tartışma konusu olan Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otoparklarının kısa süre önce İBB şirketlerinden İSPARK’a devredilmesinin ardından kritik bir gelişme daha yaşandı.

İBB, işletme sözleşmesi dolan otogarın işletmesinin 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için mevcut yönetime ihtarname gönderdi.İhtarnamede “Tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceksiniz” denildi.

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , otogar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM