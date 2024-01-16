İmamoğlu: ''Bu ülke yoksulluğu hak etmiyor''

İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'da 10'uncusu açılan Kent Lokantası'nın açılışında yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek ekonomide gelinen son durumda temel sorunun adil paylaşıma ve insanların fırsatlardan, imkanlardan eşit ölçüde faydalanamamasına bağladı ve "Bu ülke yoksulluğu hak etmiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kent Lokantaları'nın 10’ncusunu Pendik Batı Mahallesi’nde açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Pendik Kent Lokantası açılışına yurttaşlar da yoğun katılım gösterdi.

İBB Başkanı, burada yaptığı konuşmada, iktidarın ekonomi politikalarına dikkat çekti. Hükümetin ekonomi politikalarını düzeltmediği sürece bu tarz girişimlerin süreceğini kaydeden İmamoğlu, "Ekonomi, hükümet tarafından düzeltilemediği sürece, bizim buradaki bu tarz hamlelerimiz elbette acil yaraları sarmak adına yapılan işler, işlemler. Umut ederiz ekonomi düzelir" dedi.

Kentteki iyileşmeyi en üst seviyede tutmaya gayret ettiklerine vurgu yapan İmamoğlu, "Sosyal politikalarda bütçe payımızı, dönem dönem 5 katına çıkarttık, dönem dönem 4 katına çıkarttık. Ve bu yönde bu belediyeciliği, sıkıntıları giderene kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Sizlere söz ki; biz, kimsesizleri sesi, ahlakının temeli olan, Cumhuriyete inanmış bir ekip olarak hem İstanbul'da hem Pendik'te, her yerde sizlerin ortaya koyacağı iradenin temsilcileri olacağız. Doğru ve iyi hizmetler yapacağız. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir avuç insanın ihtiyaçları için uğraşmayacağız. Milletimiz için uğraşacağız. Bu ölçekte bir şehrin, Türkiye'nin nasıl değiştirici gücü olduğunun farkındayız. Siz kıymetli hemşehrilerimizin el birliğiyle, sevgili gençlerin, başta hanımefendilerin ve beyefendilerin güçlü destekleriyle, o temiz kalpleriyle, güzel dualarıyla İstanbul'da mücadelede yola çıktık. Pendik'te Tarık Balyalı arkadaşımla yola çıktık. Yolumuz açık olsun. En büyük gücümüz, kuvvetimiz milletimizin gücü ve kuvvetidir. Lütfen omuz omuza olun. Hep birlikte İstanbul'u koruyalım. Hep birlikte İstanbul’u çok güzel günlere kavuşturalım. Allah bizi mahcup etmesin. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.

"MESELE, BU YOKSULLUĞU TÜMDEN YOK ETME MESELESİ"

Bu nereden doğdu? Özellikle üniversite gençlerimizin beslenemediğini… Ki aynı sorun çocuklarımızda da var malum. O konuda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, her gün çocukların beslenmesiyle ilgili destek veriyoruz. Ama bu tabii bir belediyenin yönetebileceği sayının çok üzerinde bir sayı. Burada mesele, bu yoksulluğu tümden yok etme meselesi. Şu anda bizim temel sorunumuz ekonomi. Ekonomi, hükümet tarafından düzeltilemediği sürece, bizim buradaki bu tarz hamlelerimiz elbette acil yaraları sarmak adına yapılan işler, işlemler. Umut ederiz ekonomi düzelir. Ama bugün itibarıyla mevduata verilen faizleri, şunları bunları görünce, bu enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğunu, insanların yaşamına ne kadar bir sıkıntı verdiğini hepimiz biliyoruz. Belli oluyor ki, uzun bir zaman dilimi daha canımızı yakacak ve sıkacak durumda. Yıllar öncesinden başlayan kötü ekonomi yönetiminin bizi getirdiği nokta, yoksullaştırdığı nokta.

İstanbullunun bütçesinin imkan verdiği dahilinde, her konuya eğileceğiz. Onun için işte bu sene 100 bin üniversite gencine burs veriyoruz. 750 milyon lira sadece o kısma bütçe ayırdık. Öğrenci yurtlarımızda gençlerin, ‘Ben bu yurda girmeseydim, üniversiteyi bırakabilirdim, ailem beni yollayamayacaktı’ diye serzenişlerini duyuyoruz ve bize büyük bir gözyaşıyla sarılan, özellikle genç kızlarımızı görüyorum. Bunların hiçbirisi bizi mutlu etmiyor. Yani bu hizmeti vermek elbette mutlu ediyor, ama bizi mutsuz eden şey, ülkemizin yoksulluğu. Bu ülke yoksulluğu hak etmiyor.

"KENTTEKİ İYİLEŞMEYİ EN ÜST SEVİYEDE TUTTUK"

Temel sorun, ekonominin kötü yönetilmesi, dolayısıyla yoksullaşma. Ama daha da kötüsü, adil paylaşıma ve insanların fırsatlardan, imkanlardan eşit ölçüde faydalanamamasının bizi taşıdığı, götürdüğü sonuç. Tabii ki büyük kentler, İstanbul gibi bir megapol, elbette insanları daha fazla baskı altında tutan yerler; kira rakamlarından birçok konuya kadar. Ama biz, kentteki iyileşmeyi en üst seviyede tutmaya gayret ettik. Sosyal politikalarda bütçe payımızı, dönem dönem 5 katına çıkarttık, dönem dönem 4 katına çıkarttık. Ve bu yönde bu belediyeciliği, bu sıkıntıları giderene kadar devam ettireceğiz.

Yatırımlar çok kıymetli bizim için. Evet, metrolarla gurur duyuyoruz. İnanılmaz güzel işler yapıyoruz. Ama bu tür sosyal yaraları iyileştiren, iş ve işlemler de bizi inanılmaz huzurlu hale getiriyor. Yani bu bir toplum vicdanı ve bu toplum vicdanını 16 milyon insanımıza aktarıyoruz. Çünkü biz, şu anda burada 16 milyon eliyle genç, pırlanta gibi öğrencilerimize, 40 liraya yemek dağıtıyoruz. Benim elim, 16 milyon insanın eli. Ve onların eliyle, onların bütçesiyle, onların vicdanıyla bu hizmeti veriyoruz. Bu hizmet, İstanbulluların hizmeti. Ne mutlu bize, böyle güzel bir hizmete aracılık yapıyoruz."

ONUNCU İSTASYON PENDİK

İBB, İstanbul’un 10. Kent Lokantas’ını; Bağcılar, Avcılar, Çapa, Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Hisarüstü, Pendik ve Sultanahmet’in ardından Pendik’te açtı. Günde, ortalama 7 bin 500 kişilik yemek hizmeti verilen kent lokantalarında çorba, ana yemek, yardımcı yemek, ekmek ve sudan oluşan menü fiyatı, 40 TL. Başta öğrenciler olmak üzere, tüm İstanbullulara hizmet veren Kent Lokantalar; okulların, hastanelerin, sanayi bölgelerinin bulunduğu kalabalık yerlerde açılıyor.