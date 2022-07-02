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İmamoğlu: Katliamlara zemin oluşturan anlayıştan bu milleti Allah korusun

İmamoğlu: Katliamlara zemin oluşturan anlayıştan bu milleti Allah korusun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993 Sivas katliamında yaşamını yitiren 33 aydından biri olan Asım Bezirci’yi mezarı başında andı. ''Asım Bezirci'nin nezdinde, bütün katledilen insanlarımızı rahmetle anıyoruz'' diyen İmamoğlu, ''Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak Otel’de yaşanan katliamda yaşamını yitiren 33 aydından biri olan yazar, eleştirmen, şair ve çevirmen Asım Bezirci’nin Zincirlikuyu Mezarı’ndaki kabrini ziyaret etti. CHP milletvekili Turan Aydoğan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın eşlik ettiği İmamoğlu, kabri başında dua ettiği Bezirci’yi, şu sözlerle andı:

“Bugün Asım Bezirci'nin mezarını ziyaret ederken, aslında katledilen 33 güzel insanın, iyi insanımızın, vatandaşımızın, canlarımızın huzurundaymış hissiyle buradayız. Asım Bezirci'nin nezdinde, bütün katledilen insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ne yazık ki tarihimizde, hepimizi çok derin üzen ve acısı hiçbir zaman dinmeyecek olan, ama aynı zamanda geleceğe doğru bakışımızda da en büyük duanın, ‘Milletimiz ve vatanımız böyle bir acıyı, böyle bir anı hiçbir zaman yaşamasın’ temennisiyle, duasıyla hareket etmemiz gerekir. Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun. O dualarla ben şahsen bugün buradayım. Hem milletvekilimiz hem Kadıköy Belediye Başkanımızla bir arada rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Kabrine dua ediyoruz. Üzüntülüyüz elbette. Çok iyi dost Rıfat Ilgaz'la yan yana yatıyorlar. Rıfat Ilgaz'ı yazan ve onunla çok iyi dost olan birisiydi Asım Bezirci. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun.”

Etiketler ekrem imamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi sivas katliamı
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