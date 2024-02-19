İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un 50 yıllık sorununu çözdü

Sarıyer ve Ataşehir’de yaklaşık 200 bin hak sahibini ilgilendiren müjdeli karar, İBB Meclisinden oybirliğiyle çıktı. İBB Meclisi, İBB mülkiyetindeki taşınmazların sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine satışına imkan tanıdı.

İBB meclisinde alınan kararla, Sarıyer’in geri görünümde kalan mahallelerinde depreme karşı binalarını yenilenmesinin önü açıldı. Vatandaşlara depreme karşı binalarını yenileyebilecekleri şekilde kat hakkı verildi. Ataşehir Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallerinin 25 yıldır bekleyen imar planları da onaylandı. Böylelikle deprem riski taşıyan bu bölgedeki evlerin kentsel yenilemeyle dönüşümünün önü açılmış oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararlarla ilgili, “ İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 19 Şubat 2024 oturumunda önemli kararlara imza attı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belirlediği olağanüstü gündem ile toplanan Meclis; Sarıyer’in Kocataş, Poligon, Çayırbaşı, Rumelihisarüstü, Sarıdağ (Merkez), Kazımkarabekirpaşa, Reşitpaşa, Cumhuriyet, Emirgan, Çamlıtepe (Derbent) mahallerindeki 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdü. Karar oybirliğiyle alındı.

Yaklaşık 200 bin hak sahibinin bulunduğu 5 milyon metrekarelik alanda, vatandaşlara tapularının verilmesi onaylanmış oldu. 5 yıl satış yasağı getirilen tapularla, deprem riskine karşı yerinde kentsel dönüşümün de önü açılmış oldu.

5 AYRI MAHALLEDEKİ 91 PARSEL DE SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Alınan bir başka kararla; Sarıyer ilçesinin Maden, Mirgün, İstinye, Tarabya ve Çayırbaşı mahallelerinde, İBB mülkiyetindeki 91 ayrı parselin, üzerinde binası olan veya yıkılan hak sahiplerine satışı da oy birliğiyle onaylandı. Bu satışlara da 5 yıl süreyle üçüncü kişilere satılamaz şerhi konuldu. Bu yapılar içinde yerinde dönüşüm imkanı sağlandı.

KAMULAŞTIRMA SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sarıyer’e yönelik alınan üçüncü kararla, ilçedeki “Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı” oy birliğiyle onaylandı. Böylece, daha önce Karayolları kamulaştırma sınırları içinde kalan parsellerin imar planları güncellendi. Vatandaşların imar hakları korundu ve bu alanlarda da yerinde dönüşümün önü açıldı.

ATAŞEHİR’DE DE 25 YILLIK PLAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İBB Meclisi, Ataşehir ilçesine yönelik aldığı kararla da; Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon imar planlarını oy birliğiyle onaylandı. Bölgede 25 yıldır beklenen imar planları, deprem riski taşıyan evlerin kentsel dönüşümüne imkan sağlayacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN İMAMOĞLU DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan tüm bu tarihi kararları sosyal medya hesabından “Sarıyer ve Ataşehir'e Müjde” diyerek duyurdu. İmamoğlu, “Sarıyer ve Ataşehir'e Müjde… Sarıyer'de 200 bin kişiyi ilgilendiren 10 mahallede, hak sahiplerinin 50 yıllık mülkiyet sorununu çözdük. İBB mülkiyetindeki 5 milyon metrekarelik alanda binası olan hak sahipleri artık yapılarını resmen satın alıp yenileyebilecek. Rumelihisarı Mahallesi'nde de güncelliğini yitiren 2003 planı da yenilendi, vatandaşlara depreme karşı binalarını yenileyebilecekleri kat hakkı verildi. Ataşehir Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallerinin 25 yıldır bekleyen imar planları onaylandı. Deprem riski taşıyan bu bölgedeki evlerin kentsel yenilemeyle dönüşümün önü açılmış oldu. İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.