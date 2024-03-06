İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinden Bodrum'a teknik gezi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Peyzaj Mimarlığı son sınıf öğrencileri, dönem boyunca arkeo-peyzaj alanında çalışacakları Bodrum’a, teknik gezi gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi destekleriyle İTÜ Peyzaj Mimarlığı son sınıf öğrencileri, yürütücülüğünü Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Doç. Dr. Elif Kutay Karaçor, asistanlığını Araş. Gör. Lâl Dalay ve Araş. Gör. Ezgi Beyen'in yaptığı bitirme projesi kapsamında dönem boyunca arkeo-peyzaj alanında çalışacakları Bodrum’a, teknik gezi gerçekleştirdiler.

Üniversite öğrencileri, Arkeologlar Derneği Genel Başkan Yrd. ve Muğla Şubesi Başkanı Selim Yiğit ile birlikte diploma projesi kapsamında çalışacakları Halikarnassos Surları’nı incelediler. Surlar ve Bodrum’un genel arkeolojik geçmişi hakkında bilgiler veren Yiğit, alan incelemesinden sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Saha çalışmasında mimari fotoğrafçı ve video sanatçısı Emre Dörter ve drone operatörü, hava fotografçısı ve video sanatçısı Mustafa Erkatırcı tarafından öğrencilerin çalışma alanlarının drone fotoğraf çekimleri ve üç boyutlu haritalamaları yapıldı.

Öğrencilerin 2023-2024 Bahar Döneminde çalışacağı bitirme projesi, tarihi, kültürel ve mimari açıdan eşsiz bir öneme sahip olan Halikarnassos’un görünen ve görünmeyen katmanlarını ve gizil doğasını ortaya çıkarmaya ve günümüz Bodrum’una kazandırmaya odaklanıyor. Proje kapsamında, kentin arkeolojik geçmişi araştırılacak, kentsel dokunun doğal topografyaya nasıl entegre olduğu ve savunma sisteminin nasıl şekillendiği keşfedilecek. Öğrenciler, bu kapsamda Karia Bölgesinin mimari üslubuna ışık tutan ve askeri mühendisliğin başyapıtlarından biri olan surları da ele alarak kent sistemlerini inceleyecekler.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı son sınıf öğrencilerinin Bodrum'a gerçekleştirdiği teknik gezi ve arkeo-peyzaj çalışmalarını desteklemekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, “Öğrencilerimizin Bodrum'un kültürel ve tarihi mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma çabalarını takdirle karşılıyorum. Aynı zamanda bu tür akademik iş birliklerinin kentimizin sürdürülebilir gelişimine katkı sağladığını düşünüyorum. Eşsiz doğal ve tarihi zenginliklerimizin korunması ve turizm ile uyumlu şekilde kullanılması için yapılan bu tür projelerin öneminin bilincindeyiz” diye konuştu.

Bitirme projesinin amacı, Bodrum’un zengin, doğal tarihi ve geçmişte daha çok var edilen kimlikli yerleşme dokusunu, günümüzde özellikle mevsimsel yaşanan ani ve kontrolsüz nüfus yoğunluğunu ve buna bağlı olarak yaşanan kontrolsüz yapılaşmayı, doğal yapıya olan bilinçsiz müdahaleleri ortaya çıkarmak. Ayrıca Bodrum’un doğasına, tarihine, arkeolojisine saygılı, koruma ve kullanma dengesini bilen bilinçli ve çağdaş peyzaj mimarlık bakış açısı ile Bodrum için tasarım çözümleri üretmek.