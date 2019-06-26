Kadıköy Belediyesi'nden bir ilk: Anlat Kadıköy !

‘Kadıköy nasıl olmalı?’ sorusuyla stratejik plan hazırlıklarına başlayan Kadıköy Belediyesi, her kesimden yurttaşın görüşlerini sunabileceği “Anlat Kadıköy” isimli dijital katılım platformunu oluşturdu.

Kadıköy Belediyesi, nüfusu 50 binin üzerindeki tüm belediyelerin her beş yılda bir yapmak zorunda oldukları ve belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan Stratejik Plan hazırlıkları için kolları sıvadı. Belediye, 2020-2024 Stratejik Planını oluşturmak için vatandaşların, muhtarların, akademisyenlerin, STK’ların ve demokratik katılımın önemli bir ayağı olan Kadıköy Kent Konseyi’nin aktif katılımıyla Kadıköy’ün mevcut durumunu analiz edecek ve Kadıköy’ün geleceği birlikte çizilecek. Kadıköy’e ait bilgilerin ve çeşitli raporların yer aldığı platformda, Kadıköy’de yaşayan, çalışan ya da sosyalleşen herkesin fikir ve önerilerini yazabilecekleri bir danışma mekanizması da yer alıyor. Bu danışma mekanizması ile afet yönetiminden atık yönetimine, çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine, iklim krizinden kent estetiğine 33 farklı başlıkta vatandaşların değerlendirme ve önerileri toplanıyor. Siz de fikirlerinizi https://anlat.kadikoy.bel.tr/ adresine girerek paylaşabilirsiniz.

MAHALLELER BİR ARAYA GELİYOR

Anlat Kadıköy Platformu sadece dijital bir veri ve öneri sistemine dayanmıyor. Bu verilerin dışında 29-30 Haziran tarihlerinde 21 mahalleyi kapsayan 10 bölge toplantısıyla da mahalle sakinleriyle bir araya gelinecek. Kent Konseyi’nin yapmakta olduğu mahalle STK toplantılarının hemen ardından başlayacak bu toplantıların raporları da stratejik plan çalıştaylarının önemli bir girdisi olacak. Anlat Kadıköy platformu ve mahalle toplantılarından gelen verilerin dışında, alanında uzman isimlerin yer aldığı odak grup toplantılarında da çeşitli konular derinlemesine ele alınacak. Toplumsal eşitlik, kent estetiği ve planlaması, gıda güvenliği ve kooperatifleşme gibi alanlarda yapılacak olan odak gruplara, akademisyenler, STK’lar ve insiyatifler katılacak. Ayrıca tüm bu süreç boyunca paydaş olan muhtarlar, akademisyenler, STK temsilcileri, Kent Konseyi ve mahalleliler, stratejik planın karar çalıştaylarında da yer alarak katılımcı sürecin her aşamasında yer almış olacak.

5 YIL BOYUNCA KILAVUZ OLARAK KULLANILACAK

Stratejik plan çalışmalarını mümkün olan en geniş katılım düzeyiyle geçirecek olan Kadıköy Belediyesi, hazırlayacağı planı Ekim 2019 belediye meclisinde gündemleştirecek ve onaylanan planı 2020-2024 faaliyet döneminin başvuru kılavuzu olarak rehber edinecek. Gerek duyulması halinde ise 2 yıl ardından planda güncelleme yapılabilecek.

STRATEJİK PLAN NEDİR?

Stratejik plan; kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan şeklinde tanımlanıyor. Bu plan ile özetle, neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istenilen yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz gibi dört temel soruya cevap aranıyor.