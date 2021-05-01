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Kadıköy'de camilerde Ramazan ayı temizliği

Kadıköy’de cami ve mescitlerde Ramazan ayı dolayısı ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ramazan ayında cami ve mescitlerin daha temiz ve sağlıklı olması, yurttaşların temiz bir alanda ibadet edebilmesi için, cami ve mescitler Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. 33 cami ve 8 mescitte yürütülen çalışmalarda halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; kapı ve camlar itina ile silindi, ayakkabılıklar temizlendi. Şadırvanlar ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından hijyenik hale getirildi.  

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi şerdil dara odabaşı
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