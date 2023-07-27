  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'da 100 Kadın 100 Nefes Projesinin İkinci Semineri Tamamlandı

Kartal'da 100 Kadın 100 Nefes Projesinin İkinci Semineri Tamamlandı

Kartal'da 100 Kadın 100 Nefes Projesinin İkinci Semineri Tamamlandı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı iş birliği ile düzenlenen ‘100 Kadın 100 Nefes’ isimli projenin ikinci bölümü tamamlandı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimlere belediyenin kadın personeli katılım sağladı.

Toplamda altı oturumdan oluşan eğitimlerin ikincisi, Akut Vakfı eğitmenlerinin afet farkındalığı hakkındaki sunumlarıyla tamamlandı. Eğitimlerde ayrıca olası kazalar ve acil durumlarda kişinin kendisi ile çevresi için yapabilecekleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde Akut Vakfı’nın eğitmenleri ilk yardım, temel afet bilinçlendirme, yangın esnasında yapılacaklar, toplanma alanları ve ev kazalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Eğitimlerde toplu kullanım alanları, evler ve iş yerleri gibi alanlarda afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler katılımcılarla paylaşıldı.

Kartal Belediyesi’nin kadın personelinin ilgiyle takip ettiği projenin ikinci bölümü soru-cevap etkinliğiyle tamamlandı.

Personelin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan eğitmenler, bilinmeyenler ve yanlış bilinen doğrular hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

‘100 Kadın 100 Nefes’ isimli proje Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı’nın iş birliğinde üçüncü oturumuyla devam edecek.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD'li eski istihbaratçıdan dünyayı sarsan uzaylı itirafı
AK Parti Mansur Yavaş'ın rakibini belirledi
Kadınların ''Sapık var'' çığlıklarına koştular! Suriyeli tacizciye meydan dayağı
The Simpsons, Twitter'ın yeni logosunu da önceden bildi!
ASAL'ın Ankara yerel seçim anketi açıklandı
ODTÜ'de mezuniyet törenine bu pankartlar damga vurdu
İzmir'de orman yangını kontrol altında!
Güzel oyuncu isyan etti: ''Akrabalarıma yazmak nedir ya?''
FED sonrası işte Dolar, Euro ve altında son durum
SGK Uzmanı Erdursun emeklilere yeni zam için 2 tarih verdi