Kartal'da 100 Kadın 100 Nefes Projesinin İkinci Semineri Tamamlandı

Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı iş birliği ile düzenlenen ‘100 Kadın 100 Nefes’ isimli projenin ikinci bölümü tamamlandı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimlere belediyenin kadın personeli katılım sağladı.

Toplamda altı oturumdan oluşan eğitimlerin ikincisi, Akut Vakfı eğitmenlerinin afet farkındalığı hakkındaki sunumlarıyla tamamlandı. Eğitimlerde ayrıca olası kazalar ve acil durumlarda kişinin kendisi ile çevresi için yapabilecekleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde Akut Vakfı’nın eğitmenleri ilk yardım, temel afet bilinçlendirme, yangın esnasında yapılacaklar, toplanma alanları ve ev kazalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Eğitimlerde toplu kullanım alanları, evler ve iş yerleri gibi alanlarda afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler katılımcılarla paylaşıldı.

Kartal Belediyesi’nin kadın personelinin ilgiyle takip ettiği projenin ikinci bölümü soru-cevap etkinliğiyle tamamlandı.

Personelin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan eğitmenler, bilinmeyenler ve yanlış bilinen doğrular hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

‘100 Kadın 100 Nefes’ isimli proje Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı’nın iş birliğinde üçüncü oturumuyla devam edecek.