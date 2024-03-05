Kartal'da ''Hiç Kimsenin Öyküsü'' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı kültür etkinlikleri kapsamında Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi’nde ''Hiç Kimsenin Öyküsü'' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Baki Erdi Mamaikoğlu’nun yazdığı ve Ape Yunus Güleryüzlü’nün yönettiği oyun, Kartal seyircisinden tam not aldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Salonun tamamen dolduğu oyunda, usta oyuncular performanslarıyla göz doldurdu.

Tek perdelik dram türündeki oyunda 3 farklı karakterin farklı şekillerde hayatta kalma mücadelesi sahnelendi.

Bilinmeyen bir zamanda gerçekleşen bir savaş sırasında kendini evine kapatmış halde hayal dünyasına tutunarak yaşayan hassas, genç bir kadın; onun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayatını tehlikeye atarak sık sık onu ziyaret eden bir ablanın yanı sıra; eve gizlice giren bir düşman askeri etrafında gelişen olaylar seyirciye aktarıldı.

3 karakterin de aralarında gelişen, dönüşen ya da başa saran ilişkilerin anlatıldığı oyun, atmosferiyle seyirciyi adeta kendine bağladı.

Alkışlarla biten oyunun ardından oyunculara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim edildi.