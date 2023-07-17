  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da Kanal Çalışmaları ile Su Baskınları Tarih Oluyor

Kartal’da Kanal Çalışmaları ile Su Baskınları Tarih Oluyor

Kartal’da Kanal Çalışmaları ile Su Baskınları Tarih Oluyor
Güncelleme:

Kartal’da su baskınlarına karşı, Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin koordineli çalışmaları, aralıksız devam ediyor. 2019 yılından bu yana ilçenin altyapısı büyük oranda yenilenirken, 25 yıllık altyapı sorunlarına karşı 12 ayrı noktada kanal çalışması gerçekleştiriliyor.

Kartal Belediyesi ve İBB altyapı çalışmalarını, Kartal’ın 12 ayrı noktasında gerçekleştiriyor. Topselvi Mahallesi’nde; Fikret, As, Galip, Cami, Samyeli, Yüce, Perlit ve Arkoz sokaklarında ve Yalı Mahallesi’nde ise; Konfor, Şehit Gökhan Yavuz, Ayvalık ve Mineral Sokak’ta yağmur suyu kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sayesinde, Kartallıların 25 yıldır kabusu haline gelen su baskınları son buluyor.

Ayrıca, 12 ayrı noktada gerçekleşen çalışmalarda, şu ana kadar yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kanal çalışması gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ekipler, altyapının yenilenmesi, yaşanabilir ve modern bir kent anlayışıyla, gece gündüz demeden yoğun bir mesai gerçekleştiriyor.

Öte yandan, yağmur suyu kanal çalışmasının gerçekleştirildiği noktalarda, Kartal Belediyesi ekipleri tarafından asfalt döküm çalışmaları da yapılıyor.

“Tüm Gayretimiz Kartallılar İçin”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili Kartal’da su baskını görüntülerinin tarih olacağını ifade ederek,

“Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın 25 yıldır korkulu rüyası haline gelen su baskınlarına karşı kalıcı çözümler ürettik, üretmeye devam ediyoruz.

Gece gündüz demeden, büyük bir gayretle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Daha yaşanılabilir bir kent için, her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm gayretimiz Kartallılar için” ifadelerini kullandı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Teknik direktörlük yaramadı! Arda Turan'ın son hali gündem oldu
Plajda sapık öfkesi! Kız çocuklarını görüntülemişler
Hatay'da büyük yangın: Alevlerle mücadele 2'nci gününde
MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu
Siroza yakalanan Ufuk Özkan son halini paylaştı
Yeni hafta yine zamla başladı! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Türkiye ile ilgili gizli bilgileri sızdırmışlar!
Ünlü tatil cennetinde nüfus patladı, elektrik kesintileri başladı
Prof. Dr. Canan Karatay yine ezber bozdu: ''Kendim yetiştirmediysem yemem!''
Banka kredisi çekeceklere kötü haber