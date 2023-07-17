Kartal’da Kanal Çalışmaları ile Su Baskınları Tarih Oluyor

Kartal’da su baskınlarına karşı, Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin koordineli çalışmaları, aralıksız devam ediyor. 2019 yılından bu yana ilçenin altyapısı büyük oranda yenilenirken, 25 yıllık altyapı sorunlarına karşı 12 ayrı noktada kanal çalışması gerçekleştiriliyor.

Kartal Belediyesi ve İBB altyapı çalışmalarını, Kartal’ın 12 ayrı noktasında gerçekleştiriyor. Topselvi Mahallesi’nde; Fikret, As, Galip, Cami, Samyeli, Yüce, Perlit ve Arkoz sokaklarında ve Yalı Mahallesi’nde ise; Konfor, Şehit Gökhan Yavuz, Ayvalık ve Mineral Sokak’ta yağmur suyu kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sayesinde, Kartallıların 25 yıldır kabusu haline gelen su baskınları son buluyor.

Ayrıca, 12 ayrı noktada gerçekleşen çalışmalarda, şu ana kadar yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kanal çalışması gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ekipler, altyapının yenilenmesi, yaşanabilir ve modern bir kent anlayışıyla, gece gündüz demeden yoğun bir mesai gerçekleştiriyor.

Öte yandan, yağmur suyu kanal çalışmasının gerçekleştirildiği noktalarda, Kartal Belediyesi ekipleri tarafından asfalt döküm çalışmaları da yapılıyor.

“Tüm Gayretimiz Kartallılar İçin”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili Kartal’da su baskını görüntülerinin tarih olacağını ifade ederek,

“Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın 25 yıldır korkulu rüyası haline gelen su baskınlarına karşı kalıcı çözümler ürettik, üretmeye devam ediyoruz.

Gece gündüz demeden, büyük bir gayretle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Daha yaşanılabilir bir kent için, her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm gayretimiz Kartallılar için” ifadelerini kullandı.