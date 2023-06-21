Kartal’da Kukla Festivali Coşkusu

Kartal'da birbirinden farklı kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocuklar için bir Kukla Festivali düzenledi.

Karne alarak yaz tatiline başlangıç yapan çocukları unutmayan Kartal Belediyesi, 4 gün boyunca devam edecek festival ile çocuklara adeta bir karne hediyesi sunmuş oldu. Kartallı çocukların yoğun ilgi gösterdiği Kukla Festivali coşku dolu bir açılışa sahne oldu.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleşen festivalin açılış törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı. Açılış töreninde festival alanını gezerek, minikler ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, çocukların keyifli anlarına ortak oldu. Atölye çalışmalarına katılan ve kukla gösterilerini izleyen çocuklarla sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bütün bir yılın yorgunluğu festivalde atan çocuklar, atölye çalışmalarıyla hem öğrendi hem de eğlenme fırsatı yakaladı.

Festivalde sanatçı Abdullah Beyaztaş tarafından kurulan, kukla sergisini gezen Başkan Gökhan Yüksel, sergideki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocukların yüzlerini güldüren sanatçı Abdullah Beyaztaş’a katkılarından dolayı Kartal heykelciği takdim etti.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da yeni bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; "Bugün, Kartal'da çocuklarımızı coşku dolu bir festivalle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kartal Kitap Fuarı ve Kadın Emeği Festivali şimdi ise Kukla Festivali ile çocuklarımızla beraberiz. Kartallıları 7'den 77'ye birbirinden farklı etkinliklerle buluşturuyoruz. Miniklerimizin ve ailelerinin yoğun katılımı bizleri ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kukla Tiyatroları, Oyun Atölyeleri ve İkramlar

Miniklerin ve ailelerin katılımının yoğun olduğu etkinliğin ilk gününde, Abdullah Beyaztaş’ın sahnelediği Vantrolog Ve El Kuklası Gösterisi ile Kukla Atölyesi, Yunus Güleryüz’ün düzenlediği Çorap Kukla Atölyesi ve Masalcı Dede gösterisi sahnelendi. Gün boyunca devam eden etkinlerde, çocuklar için; oyun atölyeleri, kukla yapım atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları, sihirbazlık gösterileri gerçekleşirken, festivale katılan herkese patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kukla Festivali, 23 Haziran Cuma gününe kadar Kartallı çocukları ağırlamaya devam edecek.