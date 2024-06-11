Kartal'da, ''Renklerin İçinde'' sergisi sanatseverlerle buluştu

Kartal Belediyesi, sanat tutkunlarını ve sanata gönül verenleri buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Dilek Turan’ın, Kartal Belediyesi kreş öğrencileri ve Hasan Seçkin’in kurduğu Hasat Sanat Atölyesi öğrencilerinin katılımı ile oluşturduğu ''Renklerin İçinde'' adlı karma serginin açılışı yapıldı. 8-18 yaş öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma sergi, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen açılışla sanatseverlerle buluştu.

Akrilik boya tekniği kullanılarak tablolar oluşturulan sergide 42 adet tablo yer aldı. Farklı yaş grubundaki öğrencilerin hazırladıkları eserler Kartallı sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sergiye, kreş öğretmenleri, veliler, birim müdürleri ve Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars katılım sağladı. Sergiyi, sanatçı Dilek Turan ile gezerek eserler hakkında bilgi aldı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu.

Sanat Olmazsa Olmaz

Sanatla uğraşan bireylerin kendini benimsemiş, sevgiyi yüreğine katmış insanlar olduğunu belirten Dilek Turan, sanatın olmazsa olmaz olduğunu, çocukların kendilerini geliştirmeleri adına açılan bu serginin çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Turan, “Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.