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Kartal’da tenis eğitimleri ve maçlar başlıyor

Kartal’da tenis eğitimleri ve maçlar başlıyor
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Kartal Belediyesi Karlıktepe Yıldız Spor Parkı’nda tenis eğitimleri ve karşılaşmalar 17 Temmuz’da başlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından mahalle sakinlerinin spor yapma ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok olanağı içinde barındıran bir kompleks olarak vatandaşların hizmetine sunulan Karlıktepe Yıldız Spor Parkı’nda tenis eğitimleri ve karşılaşmalar başlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün başlattığı proje ile Karlıktepe Yıldız Spor Parkı’nda yer alan 2 kortta yapılacak eğitimler ve maçlara 18 – 60 yaş arası tüm katılımcılar başvurabilecek.

17 Temmuz 2003 Pazartesi günü başlayacak etkinlikte; bir kort tamamen eğitimler için, diğer kort ise maçlar için randevu sistemiyle kullanıma açılacak.

Eğitimlerde Pazartesi ve Perşembe günleri 3 grup, Salı ve Çarşamba günleri de yine 3 farklı grup tenis eğitimi alacak.

Eğitim gruplarının 6’şar kişiden oluşması planlanırken gruplar 18.00’den 21.00’e kadar 3 farklı saat diliminden birini seçebilecek. 

Randevu alınarak maçların yapılacağı 2. kortta ise kendine güvenen raketler, kıyasıya mücadeleye girişecek.

Eğitim veya maç için Karlıktepe Yıldız Spor Parkı’na gelen katılımcıların kendi raket ve malzemelerini yanlarında getirmeleri, eğitim ve turnuvalara katılmak isteyen 18 yaş altı ve 60 yaş üzeri katılımcıların ise spor yapabileceklerine dair doktor raporu sunmaları gerekiyor.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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