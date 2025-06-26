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Kartallı minik öğrenciler ilk fidelerini toprakla buluşturdu

Kartallı minik öğrenciler ilk fidelerini toprakla buluşturdu
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Kartal Belediyesi ve Ekolojik Takip Derneği iş birliğiyle, kreş öğrencilerine, çevre bilinci ve toprak sevgisini aşılamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yeşil bir doğa ile sürdürülebilir ekosistemi uygulamalı olarak anlatan etkinlikte, minik öğrenciler ilk fidelerini toprakla buluşturdu.

Kartal Belediyesi Hürriyet Kreşi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, miniklere fidan dikimi ve bakımı uygulamalı olarak gösterildi. Tohum, fide ve toprak sevgisini erken yaşta çocuklara aşılamak amacıyla yapılan etkinlikte minik öğrenciler ilk fidelerini büyük bir heyecan ve istekle hobi bahçesine dikti.

Ekolojik Takip Derneği’nden gelen uzman eğitmenler, çocuklara doğa ve ağaç sevgisini aşılayan interaktif bir eğitim verdi. Fidanların nasıl dikileceği, can suyunun nasıl verileceği ve fidanların nasıl korunacağı çocuklara adım adım anlatıldı. Etkinlik boyunca çocuklar hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da etkinliğe katılarak çocuklara eşlik etti. Çocuklarla birlikte fidan diken Başkan Yardımcısı Kars, doğayla kurulan bu erken bağın çevre bilinci açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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