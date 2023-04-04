Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’ndeki aileler ve çocuklarıyla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, iftarını Beylikdüzü’ndeki aileler ve çocuklarıyla birlikte açtı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda konuşan Kılıçdaroğlu, “Ramazan ayı bereket, barış ve şefkat ayıdır. Böyle sofralar genişledikçe, arttıkça daha güzel ramazanlar olacaktır, daha güzel ramazanları da hak ediyoruz. İnsanların barış içinde yaşadığı bir ülke hayal ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dün akşam ki iftarını Beylikdüzü’nde aileler ve çocuklarla açtı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda çocuklar için ayrı oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar kendileri için hazırlanan alanlarda iftara kadar eğlenceli vakit geçirirken aileler de bir arada sohbet etmek imkânı buldu.

Halil İbrahim sofrası

Oruçların açılmasının ardından konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ülkedeki hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Beylikdüzü’nde kurmuş olduğumuz Halil İbrahim Sofrası’na hepiniz hoş geldiniz. Bu mübarek ayın sonunda yorgunluğumuzu dindirecek sevinçlerin bizi beklediğine yürekten inanıyorum. Tüm çocukları varlıkta eşitlemek amacında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü çocukların gülmediği bir dünyada bize gülmek haramdır. Yoksulluğun pençesi bir aileye uzandığında bundan en fazla etkilenen kadınlar ve evlatları olur yani yoksulluk arttıkça anneler ve çocukları çaresiz kalır. Yoksulluk çocukların hem zihinlerini hem de bedenlerini tahrip eder. Bu tahribat bir sonraki kuşaklara da aktarılır. Bir insanın anavatanı çocukluğudur. O çocukluk ne kadar iyi geçirilirse emin olun memlekete de güzel ve faydalı işler yapar” diye konuştu.

“Bu memleket için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasında Beslenme Saati uygulamasına da değinen ve projeye olan desteklerinden dolayı Selvi Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde başlattığımız projenin Selvi hanım sayesinde Türkiye’ye yayılacak olmasından onur duyuyoruz. Biz bu projeyi hayata geçirdiğimizde hiçbir çocuğumuzun yoksulluk çekmesini istemedik. Tam da burada annelere daha doğrusu bu ülkenin onurlu, başı dik kadınlarına parantez açmak istiyorum. Beylikdüzü’nde yaşayan annelerin ve kadınların desteği olmasaydı emin olun biz bu hikâyeyi başaramazdık. Bizim projemiz sadece bir başlangıç. Kadınların üretim süreçlerine katılmasını sağlayacak başka projeleri de hayata geçireceğiz. Beylikdüzü ailem adına, çocuklarımız adına bizi bu güzel süreçlerde yalnız bırakmayan Selvi anneye huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Ülkemiz yararına güzel bir proje”

Başkan Çalık konuşmasının ardından Selvi Kılıçdaroğlu ve Zehra Çalık’ı kürsüye davet etti. Kadınlar ve çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu, “Ramazan ayı bereket, barış ve şefkat ayıdır. Böyle sofralar genişledikçe, arttıkça daha güzel ramazanlar olacaktır, daha güzel ramazanları da hak ediyoruz. İnsanların barış içinde yaşadığı bir ülke hayal ediyoruz. Başkanımızın ve eşinin başlattığı bu projelere her zaman katılacağım. Çünkü ülkemiz yararına güzel bir proje. Güzel şeyler yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Hep birlikte başaracağız. Oruçlarımızın ve dualarımızın kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.