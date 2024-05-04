Konsoloslardan Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’ye Ziyaret

Konsolos heyetleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi makamında ziyaret etti. Heyetlerle uluslararası ilişkilerin güçlenmesi için yapılabileceklerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu

Ziyarete Birleşik Krallık Bodrum Fahri Konsolosu Aslı Erbektaş, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan, Avusturya Fahri Konsolosu Fatih Can Ekşi, Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan katıldı.

TÜİK verilerine göre Bodrum’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaş sayısının değerlendirmesinin yapıldığı ziyarette, belirli periyodlarla alınan bu verilerin belediyenin uluslararası ilişkileri doğru yönetmesi yönünde önem taşıdığı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, uluslararası ilişkilerin güçlenmesini belediye olarak önemsediklerinin altını çizerken, “Burada yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların aidiyet duygusunu yaşayabilmeleri için tüm konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz” dedi.

Heyet, Bodrum’da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların zor ve sıkıntılı bir durumla karşılaştıklarında belediyeden aldıkları desteklerden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Mandalinci’ye teşekkür etti.

Toplantıda belediyenin Uluslararası İlişkiler Bürosunun görev ve işlevinden de bahsedilerek bilgilendirmeler yapıldı.

Hindistan Başkonsolosu Vinito’dan Ziyaret

Hindistan Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi makamında ziyaret etti. Bodrum’da yapılacak yoga etkinliği hakkında bilgilendirme yaparak Başkan Mandalici’ye etkinliklerdeki iş birliği için teşekkür etti. Ziyarette, Hindistan ve Türk gastronomisi üzerine etkinliklerin de iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini güçlendireceği konuşuldu.

Ukrayna Antalya Konsolosu Voronin’den Ziyaret

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Misyon Şefi Yardımcısı Konsolos Anatolii Maliuska ve Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesinin Bodrumlu Ukraynalılar Derneğine katkılarının değerli olduğunun vurgulandığı ziyarette Ukrayna- Rusya Savaşından da duyulan üzüntü dile getirildi. Kardeş şehir ilişkilerinin Bodrum’a somut faydalar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılırken Ukraynalılar için Bodrum ve Muğla bölgesinin çok değerli olduğunun altı çizildi.

Başkan Mandalinci’ye yeni görevinde başarılar dileyen heyet, genç bir belediye başkanını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Mandalinci, “Gençlerin hem siyasette hem de sosyal hayatta olmaları dünya için çok önemli” vurgusunu yaptı.

Ziyaretler sonunda Başkan Mandalinci, heyete çiçek ve hediye takdiminde bulundu.