Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Spotify’da

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, müzik tutkunlarının olmazsa olmaz uygulamaları arasında yer alan Spotify’da. Başkan Esen, Spotify'daki hesabında hazırladığı zengin seçkiyle dikkat çekiyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, müzik tutkunlarının olmazsa olmaz uygulamaları arasında yer alan Spotify’da. Başkan Esen, müzik dinlemeyi sevenler için gelişmiş bir müzik kutusu gibi zengin seçenekler sunan, özellikle de genç neslin vazgeçilmezlerinden olan Spotify'daki hesabında hazırladığı zengin seçkiyle dikkat çekiyor.

TEKE YÖRESİ TÜRKÜLERİ

Esen’in hesabında, klasik müzikten etnik müziğe, Türk Halk Müziğinden Türk Sanat Müziğine kadar çok sayıda türde eser yer alıyor. Teke yöresine ait türküler ise ayrı bir klasör halinde eklenmiş. Klasik müziğin önemli eserleri, ülkemizin değerli sanatçılarının yorumlarıyla sunulurken, sözleri ve dönemlerinde yarattığı etkilerle hafızalarımızdan silinmeyen şarkılar da hesapta yer alıyor.

Z KUŞAĞINA ÖZEL

Hesapta, Z Kuşağı gençlerimize hitap eden iki çalma listesi de bulunuyor. Türkçe ve yabancı müziklerin yer aldığı bu iki liste gençlerin keyifle dinleyeceği şarkılardan oluşuyor.