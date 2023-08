Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ''Yezitlerle'' mücadelemiz sürüyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 13. Geleneksel Aşure Lokması’nda yaptığı konuşmada, Kerbela’nın sadece bir yas olmadığını aynı zamanda bir bilinç olduğunu ifade ederek bu bilinçle ‘Yezitlere’ karşı direnişlerinin devam ettiğini söyledi. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi ile Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’nin iş birliğiyle bu yıl 13. Geleneksel Aşure Lokması düzenlendi. Etkinliğe, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, STK ve dernek temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlarla aşure lokmasını paylaşmanın ve dayanışma içerisinde olmanın önemine değinen Esen, aşurenin her toplumda farklı anlamlar taşıdığını ifade etti.

ŞİDDETE YER YOK

Aşurenin farklı toplumlarda, kültürlerde ve dinlerde de var olduğunu ifade eden Başkan Esen, ancak Alevi Bektaşi geleneğinde aşurenin ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. Alevi geleneğinde aynı zamanda şiddeti reddetmenin de olduğunu belirten Esen, alanda bulunan vatandaşlara yönelik sözlerine şöyle devam etti: “ Yeryüzünde pek çok kültür ve inançta var olan aşure kavramı özellikle Alevi ve Bektaşi kardeşlerimiz için farklı bir anlam ifade eder. Farklı inançlarda geleceğe dair umutların beslenmesi, niyetlerin tutulması gibi anlamlar ifade etse de belki de dünyada sadece Alevi ve Bektaşi geleneğinde, şiddeti ve öldürmemeyi reddetmeyi barındırır. İçerisinde hiçbir hayvansal gıda bulunmayan aşure, aslında Kerbela sonrası Muharrem oruçları sırasında yapılarak şiddeti reddetmektir. Hiçbir canlıyı, beslenme amacıyla olsa bile öldürmeden yaşayabilmenin mümkün olduğunun ifadesidir.”

‘YEZİTLERE’ KARŞI DİRENİŞ

Muharrem ayında Kerbela şehitlerinin anıldığını ve o döneme ait bilincin tazelendiğini ifade eden Başkan Esen, aynı zamanda Yezit’in yaptığı zalimliklerin de hatırlandığını dile getirdi. Yezitlerin günümüzde de toplumlara egemen olmaya çalıştığını belirten Esen, “Eğer biz fırsat verirsek ve önlerini açarsak dünyanın her yerinde çeşitli renklerde, dillerde, dinlerde ve de çeşitli milletlerde Yezitler her zaman egemen olacaklardır. Dolayısıyla Kerbela bir ağlama duvarı değildir. Burada Kerbela’yı anmamız da sadece bir yas değildir, bir bilinç tazelemedir. Hangi dinden, mezhepten ve milletten olursak olalım, Yezitler karşısında bir olmayı hatırlama ve bu bilinci yükseltmeliyiz. Bu bilinç hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü Yezitlere karşı her zaman bir ve beraber olmaya, direnmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KAZANLARIN BAŞINA GEÇTİLER

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten de alanda yaptığı konuşmada aşurenin önemine değindi. Aşurenin, farklı kültürleri bir araya getirdiğini belirten Köten, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından okunan dua sonrası Başkan Esen ve Kaymakam Köten kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.