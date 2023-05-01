Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den 1 Mayıs mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Emekçinin, hakkını eksiksiz aldığı düzeni çok yakında kuracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün geldiğimiz noktada, emekçilerimiz gece gündüz çalışsa da geçimini sağlamakta büyük zorluk yaşıyor. Ekonominin getirdiği ağır enflasyon yükü altında ezilmeye mahkum edilen işçilerimiz ve tüm yurttaşlarımız için bu düzeni değiştireceğiz.

Evine ekmek götürmek için kışın soğukta, yazın sıcağın altında emek harcayan işçi kardeşlerim;

Bu düzeni hep birlikte değiştirip sizlerin hak ettiği gelir adaletini sağlayacağız. Emeğin, alın terinin en yüce değerlerden biri olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Fabrikada, tarlada, sanayide, tamirhanede, kısacası hayatımızın her anında sizlerin emeği, emeğinin izleri var. Bu emeğin karşılığını en üst düzeyde alabilmeniz için tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki günümüz ekonomik şartlarında sizlerin emeğinin karşılığı ne kadar yüksek olursa olsun yine de enflasyon altında kalmaktadır.

Bu çarpık düzeni değiştirecek iradeyi yakın zamanda hep birlikte hakim kılacağız. Gerek ekonomik gerek sosyal haklarınızı yükseltecek ve insanca yaşamanın gereklerini yerine getireceğiz. Emeğin, dayanışmanın ve birliğin günü olan 1 Mayıs’ta hep birlikte yine “Hak, eşitlik ve emek” diye haykıracağız. Çünkü dünyayı güzelleştiren sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerin emeğidir! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!