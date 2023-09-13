Konyaaltı KONSEM’de yeni dönem başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde hizmet veren Etüt Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Esen, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere başarılar diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KONSEM bünyesinde ücretsiz eğitim veren Etüt Merkezi’nin 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Yeni dönem açılışında konuşan Başkan Esen, öğrencilerin çok kritik bir virajda olduğunu söyledi. Dönemin henüz başında olduklarını belirten Esen, “Bugüne kadar ki diploma ve derslerdeki notlarınızın, sınava çok küçük oranda etkisi olacak. Bu bizim tespit ettiğimiz benimsediğimiz bir yöntem değil. Öğrencinin okul hayatına başladığından üniversite aşamasına geldiği zamana kadar ki performansı bana sorarsanız üniversiteye girişte daha fazla etkili olmalı. Buradaki öğretmenleriniz tecrübeli. Sizden önce sizin gibi pek çok arkadaşınız da burada üniversiteye hazırlandı ve başarılı sonuçlar elde etti. Şimdi sıra sizde” dedi.

HAYAL KURMANIZ LAZIM

Öğrencilerin sınav sürecinde iyi bir çalışma planı hazırlaması gerektiğini ifade eden Başkan Esen, tecrübeli ve başarılı bir öğretmen kadrosu ile bu süreçte öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti. Öğrencilerin sınavda istediği puanı alması için tecrübeli öğretmen kadrosunun tek başına yeterli olmadığını söyleyen Esen, öğrencilere yönelik konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tecrübeli öğretmen kadromuz var. Ama sınavda istediğiniz puanı almanız için tecrübeli öğretmen kadrosu tek başına yeterli değil. Sizler de sıkı ders çalışmalı ve hayal kurmalısınız. Geleceğinize yönelik hayal kurmanız lazım. Bu ülke koşullarında bunun çok kolay olmadığını biliyorum. Kendi geleceğinizle ve toplumun içerinde kendi yerinizle ilgili mutlaka bir hayal kurmanız ve bu hayali kurarken de gerçeklerden kopmamanız lazım. Hem kendinize hem de ders çalışmaya vakit ayırmak için önümüzdeki bir yılı planlamalısınız. Hepinize başarılı bir eğitim-öğretim süreci diliyorum.”

Öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Semih Esen, daha sonra öğretmenler ile sohbet etti.