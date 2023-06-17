Konyaaltı kreşlerinde mezuniyet heyecanı

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yer alan kreşlerde eğitim alan minikler, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, birbirinden renkli gösteriler sergiledi.

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan dört kreşte eğitim alan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende öğrenci aileleri salonu doldururken, minikler birbirinden renkli sahne gösterileri ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğrenciler vals, Hint dansları, drama vb. gösteriler ile mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toros, Uncalı, Gürsü ve Hurma kreşlerinde eğitim alan 152 öğrenci, gösterilerden sonra mezuniyet belgelerini alarak keplerini havaya fırlattı. Aileler, kep fırlatma töreninde fotoğraf ve video çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

KREŞLERDE EĞİTİM KALİTESİ ARTIYOR

Törende kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, sözlerine, salonda bulunan vatandaşlara Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in selamlarını ileterek başladı. En az öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını dile getiren Bostan, belediye kreşlerinde, A’dan Z’ye her şeye dikkat ettiklerini ve hizmet kalitesini her yıl artırdıklarını kaydetti. Mezuniyet heyecanı yaşayan miniklere, hem eğitim hem de sosyal hayatlarında başarı dileyen Bostan, öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi.