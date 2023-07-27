Konyaaltı'nda Feslikan Güreşleri çeyrek asra ulaştı

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 25’incisini düzenleyeceği Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri’nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “30 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek güreşlerde 46’sı başpehlivan olmak üzere 1000’in üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak’’ dedi.

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri öncesinde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Güreş Ağası Mustafa Koç ile Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. 30 Temmuz Pazar günü yağlı pehlivan güreşlerinin sabah saatlerinde alt boylar düzeyinde başlayacağını ifade eden Başkan Esen, öğle saatlerine doğru da başpehlivanların çayıra çıkacağını aktardı. Esen, konuşmasına şöyle devam etti: “Toplamda 1000’in üzerinde pehlivanımızın katılacağı organizasyonda 46 başpehlivan yer alacak. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum. Sportmenlik ve dostluğun ön planda olduğu, seyir zevki yüksek karşılaşmaların olduğu bir organizasyon olmasını diliyorum.’’

ORMAN YANGINLARI NEDENİYLE KONSER İPTAL

Geleneksel hale gelen ve 24 yıldır yayla şenliği olarak yapılan organizasyonun yine aynı şekilde planlandığını aktaran Başkan Esen, “Feslikan Yaylası Yaz Şenliğimiz 29 Temmuz Cumartesi akşamı Candan Erçetin konseri, 30 Temmuz Pazar ise yağlı pehlivan güreşleri ile devam edecekti. Fakat, ülkemizin birçok yerinde ve komşu ilçemiz Kemer’de yaşanan orman yangınlarının devam ediyor olması nedeniyle konserimizi iptal ettik. 400 hektar ormanlık alanın kül olduğu bir dönemde herhangi bir eğlence programı düzenlemeyi doğru bulmadık’’ dedi. Esen, orman yangınlarına müdahalede emeği olan bütün görevlilere ve vatandaşlara da teşekkür etti.