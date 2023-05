Konyaaltı’nda sorunlara hızlı çözüm

Site yöneticileri ve görevliler ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, talepleri dinleyerek, “Site yöneticilerinin ve görevlilerin yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulmak için bir Whatsapp grubu kuracağız” dedi.

Sabah saatlerinde Konyaaltı’ndaki site yöneticileri ve görevliler ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sorunları birinci ağızdan dinledi. Site ve apartmanlarda ani gelişen sorunlara hızlı çözümler bulmak için bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Esen, “Halk Masa elinden geldiğince etkin çalışmaya çalışıyor. Ama istiyoruz ki sorun olduğu anda birinci elden haberimiz olsun. Eğer çözülebilecek bir sorunsa da hemen çözelim. Bunula ilgili bir teklifim var. İçinde benimde olduğum ve tüm birim müdürlerinde olduğu sizlerin tamamının olduğu bir Whatsapp gurubu kuralım. Tüm apartman görevlileri, belediyeyi ilgilendiren bir sorunları olduğunda oraya yazsınlar. Burada bulunan tüm dostlarımızın telefon numaraları bizde mevcut. Bugün veya yarın kurulacak. Bugün ki toplantının esas gayesi budur. Yani sizlerin sorunlarına hızlı çözüm üretmek” şeklinde konuştu.

GÖREVLİLERE YÜZDE 50 İNDİRİM

Site görevlilerinin HayatPark’taki her şeyden yüzde 50 indirimle faydalanabileceğini açıklayan Başkan Esen, yüksek enflasyondan en çok olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de site görevlileri olduğunu söyledi. Yemek dahil her şeyden indirimli bir şekilde yararlanabileceklerini belirten Esen, “Biz de hayatlarınızın bir ucundan tutmak istedik. HayatPark‘ta tesislerimiz var. Apartman görevlisi ve site görevlisi arkadaşlarımın oradan yüzde 50 indirimle faydalanmalarını sağlayacak bir kart verilmesini müjdesini vermek istiyoruz. Çocuğunuzla eşinizle hiç olmazsa ayda bir kere olsun beraber gidin siz de dışarıda yemek yiyin. Bunların hepsi hem iş hayatının hem aile hayatının sağlıklı çocuklar yetiştirmenin birer unsuru. Bu kartlar da en kısa zamanda apartman sakinlerine iletilecek. Sadece yemek değil her şeyde yüzde 50. Orada ne satılıyorsa hepsi” dedi.

BÜYÜK MOBBİNGE UĞRADIK

Bir bölgede kalıcı bir kaliteyi sağlayabilmek için o bölgede hizmet veren kurumun öncelikle mali disiplinini sağlaması gerektiğini belirten Başkan Esen, her zaman mali disiplini sağlayarak ayaklarını yorgana göre uzattıklarını kaydetti. Büyük gelirler elde edebilecekken bunun önünün kapatıldığını ifade eden Esen, “Sıkıntılar yaşadık mı, evet yaşadık. Son dönemde siyasetin sertleşmesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık. Büyük mobbinge uğradık. Hiçbirine ses çıkarmadık. Ben ve arkadaşlarım aynı hassasiyetle çalışmaya devam ettik. Çünkü şunun bilincindeydik, sizlerin verdiği vergilerle biz orada hizmet ediyoruz. Sizin ödediğiniz hiçbir kuruşu kimseye gerçekten yedirtmedik. Toros mahallesinde bir kreş açtık. Bütün binanın kirası 10 bin lira. Her kuruş için pazarlık yaptım ve bugün bir oda bir salon tutabileceğiniz fiyata bir kreş açtık. Konyaaltı’nın bütün yollarının Avrupa standartlarına getirilmesi konusunda çalışmaya başladık. Asfalt plenti kurmayı istiyoruz. Fakat onu kuramıyoruz. Niye kuramıyoruz? Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu vermiyorlar. İnşallah 15 Mayıs’tan sonra alırız. Asfalt ihalelerimizi başlattık. 9 bin ton ile şehir içine gireceğiz. Şehir içinde ki en bozuk yerlerden başlayarak kısa bir süre içinde Konyaaltı’na gelenlerin ‘burası ne kadar güzel bir yermiş’ diyeceği yol ve kaldırım sistemine sizi kavuşturacağız” dedi.

SURETİ HAKTAN GÖRÜNENLERE GEÇİT YOK

Konyaaltı’nda yüzme havuzunun eksikliğine değinen Esen, görev süresinde ilçeye yakışır bir yüzme havuzu yapacaklarını kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Esen, sözlerine şöyle devam etti, “Konyaaltı deyince akla ne gelirdi eskiden? Yüzme havuzu. Nerede yüzme havuzu? Yıkıldı. Yenisi yapılacak merak etmeyin. Yıkılalı 15 oldu. Yenisini yapmak bize nasip olacak. Çünkü paranızı kontrollü ve dikkatli harcıyoruz. Şu anda yatırım yapma noktasına geldik. Ben yüzde 40 faizlerle aldığım kredilerle borç ödeyen bir belediye başkan olmayacağım. Yüzde 40 faizle aldığın krediyle yüzde 10 faizle aldığın krediyi kapatan bir belediye başkanı olmayacağım. Ben burada yapıyorum. İnşallah Türkiye’dekiler de yapar. Gerçekler acıdır. Bunları paylaşmak zorundayım. Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Çünkü yine Sayın Genel Başkanımızın (Kemal Kılıçdaroğlu) dediği gibi ‘sureti haktan görünenler.’ Kim olduklarını da açıklayacağım. ‘Konyaaltı Belediyesi borca battı’ diye haber yaptırıyorlar. Durumumuz bu. 75 milyon borcumuz 45 milyon da alacağımız var. Peki, sureti haktan görünenler kim? Konyaaltı’nda oturup da 120 tane dairesi olup, belediyenin 50 bin lirasına göz dikenlerdir. Bunlarla uğraşıyoruz. Şark kurnazlığıyla bizi yıldırabileceklerini, kafalarına göre imar çalışmalarını yaptırabileceklerini düşünüyorlar. Sureti haktan görünenlere şunu söyleyeyim; sakın sakın bana ulaşmayın. Sakın bunlarla ilgili yalan yanlış haberler yaptırmayın. Sakın şark kurnazlığıyla bana yönelmeyin. Benim hiçbir açığım yok. Ama sizin çok açığınız var.”