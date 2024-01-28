Konyaaltı’nda yetişkinler bale yapacak

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi yetişkin ve çocuklara yönelik tiyatro ve dans eğitimlerine başlıyor. Kurslar kapsamında Antalya’da ilk kez yetişkinlere bale eğitimi verilecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından çocuklara ve yetişkinlere yönelik tiyatro ve dans eğitimi 5 Şubat Pazartesi günü Konyaaltı Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) başlıyor. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimlere ilgi yoğun oldu. Eğitimler kapsamında çocuklara tiyatro, doğaçlama tiyatro ve çocuk balesi kursları verilirken, yetişkinlere ise bale eğitimi verilecek. Eğitimler yetişkinler için hafta içi akşam saatlerinde, çocuklar için ise hafta sonunda gerçekleştirilecek.

ANTALYA’DA İLK KEZ KONYAALTI BELEDİYESİ’NDE

Kurslara ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Çocuklarımızın gelişimini çok önemsiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunmak, hayal dünyalarını daha güçlü kılmak, yaratıcılıklarını geliştirmek, geleceğin hem seyircilerini hem de de oyuncularını yetiştirmek için Konyaaltı Belediyesi olarak bu kursları açtık. Aynı zamanda yetişkinlere yönelik de bale kursları açıyoruz. Antalya’da ilk kez Konyaaltı’nda yetişkinlere özel bale kursu açılıyor. Kurslarımıza ilginin yoğun olması sevindirici’’ dedi.

KURSLARA İLGİ YOĞUN

Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert de kurslara çocuk ve yetişkinlerin ilgi gösterdiğini eğitimlere 5 Şubat’ta başlayacaklarını açıkladı. Cömert, “Tiyatronun yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere yönelik bale eğitimlerine de başlıyoruz. Özellikle yetişkin balesine ilgi çok yoğun oldu. Yurttaşlarımızın yanı sıra yabancılar da yetişkin balesi kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Yetişkin balesi eğitimleri Türkiye’nin büyükşehirlerinde verilmekte. Biz bu eğitimlerin Antalya’da da yapılmasını istedik. Antalya’da ilk kez yetişkin balesi eğitimlerini Konyaaltı Belediyesi olarak verecek. Bu da büyük mutluluk” diye konuştu.