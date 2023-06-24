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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi belediye personeli ile bayramlaştı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi belediye personeli ile bayramlaştı
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Başkan Çebi, personelle tek tek tokalaşıp, bayramlaşarak, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bayramlaşma programına, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Küçükçekmece Belediyesi çalışanları katıldı.

Başkan Çebi: Tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramını tebrik ediyorum

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bayramlaşma konuşmasında,  “Öncelikle verdiğiniz emek ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bayramlar, geleneklerimizin devam etmesi, toplumun ortak kültürlerinin yaşaması ve aktarımı açısından son derece kıymetlidir. Dilerim bu bayram hepimiz için ve zor günlerden geçen ülkemiz için de bir milat olsun. Nice mutlulukları biriktireceğiniz, ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla sağlık ve huzur içinde olacağınız bayramlarınız olsun. Aile sıcaklığını hissettiğimiz, güzel anıların paylaşıldığı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun “ifadelerine yer verdi. 

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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