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Küçükçekmece Belediyesi'nin 18 Mart Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

Küçükçekmece Belediyesi'nin 18 Mart Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu
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Küçükçekmece Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Satranç Turnuvası düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı satranç turnuvasında, il genelinden katılan 200 sporcu dereceye girmek için kıyasıya rekabet etti.

2 gün boyunca devam eden turnuvanın startını Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi verdi.

3 kategoride 200 sporcu yarıştı

Satranç turnuvası; A,B ve C olmak üzere 3 kategoride 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Altı turdan oluşan turnuvada her kategoride 3 derecelendirme yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerini takdim etti.

DERECEYE GİRENLER

A KATEGORİSİ

1.      ENES YUSUF MARUFLU

2.      KAYRA ÖZKAYNAKÇI

3.      İNANÇ VEFA KIZILTAŞ

B KATEGORİSİ

1.      ZEKERİYA GÖÇMEN

2.      AHMET AKİF DURU

3.      HÜSEYİN KUTLU

C KATEGORİSİ

1.      NECİM ULAŞ KOŞMAN

2.      EBUZER SARIYEROĞLU

3.      OSMAN ÇETİN

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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