Küçükçekmece'de Nâzım'a saygı gecesi

Türk edebiyatının büyük ustalarından, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet, 122. doğum gününde Küçükçekmece’de özel bir programla anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Yönetmen, Senarist ve Yazar Nebil Özgentürk söyleşisi, “Doğumunun 122. Yılında Nâzım Aramızda” belgeselinin gösterimi ve Serenad Bağcan’ın seslendirdiği Nâzım Hikmet şarkıları ilgiyle izlendi. Programda, Melih Güneş arşivinden Nâzım Hikmet’e dair pek çok kaynak ve belgeden oluşan sergi de yer aldı.

Nebil Özgentürk: Nâzım’ı sonsuz anmamız gerekiyor

Geceye, Nâzım Hikmet’in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösteriminde usta şairi canlandıran oyuncu Şahin Sancak’ta katıldı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği “Doğumunun 122. Yılında Nâzım Aramızda” belgeseli, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Nebil Özgentürk, “Bu belgesel pek çok yerde gösterildi. Küçükçekmece’de 47 dakikalık yeni versiyonunu ben de sizlerle birlikte ilk kez izliyorum. Çok mutluyum. Nâzım’ı bin yıl boyunca, sonsuz anmamız gerekiyor. Bugünlerde biraz Nâzım’a ve şiirlerine sığınmak iyi geliyor. Bize destek olan Nâzım ustası, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’a teşekkür ederim. Belgeselde yer verdiğimiz Nâzım’ın, 1936 yılında, Bursa’daki, tek kelepçesiz ve özgür olduğu fotoğrafı da kendisinden aldım ” diye konuştu.

Güney Özkılınç: Nâzım’dan sonra onun ayak bastığı tüm yerleri gezdim

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ise “Belgeselde emeği geçen herkese, şahsım ve belediye başkanımız Kemal Çebi adına teşekkür ederim. Nâzım’dan sonra onun ayak bastığı tüm yerleri gezdim. Onun gözüne bakmış mahkûmlarla görüştüm. Bu mahkûmların bir kısmı, ‘Nâzım’ın Bursa Yılları’ kitabını yazmaya başladığımda hayattaydı. Daha sonra Moskova’ya gittim. Vera’nın kızı Anna ile oturma fırsatım oldu. Nâzım Hikmet tam bir aydındı. O mahkûmların da öğretmeniydi. Cezaevini bir akademiye çevirmişti. Onunla hapis yatıp dışarı çıkan insanlar kan davasını bitiriyordu. İyi işler yapan insanlardı. Belgeseli izlerken de çok duygulandım” diye konuştu.

Gecede, Nâzım Hikmet’in mısralarından bestelenen şiirlerini, büyüleyici sesiyle Serenad Bağcan seslendirdi. Program sonunda Güney Özkılınç, konuklara teşekkür ederek, günün anısına Küçükçekmece Belediyesi’nin özel baskısı “Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde” kitabını takdim etti.