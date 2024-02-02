Küçükçekmece'ye 5 yılda 25 yeni park kazandırıldı

Küçükçekmece Belediyesi, kent sakinlerinin nefes alabileceği, yeni park, bahçe ve rekreasyon projelerini hayata geçirerek, kente 5 yılda 25 yeni park kazandırdı.

Yeşil alanların, kent karakterinin oluşumuna etkili ve kentteki yaşam kalitesine olumlu katkılar sağladığının altını çizen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Çocuklarımıza, gençlerimize ve Küçükçekmecelilere daha yeşil bir ilçe sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşil alanlar üstlendikleri ekolojik, ekonomik, fiziksel, toplumsal, psikolojik ve estetik işlevlerle kent yaşamının göz ardı edilemez birer parçasıdır. Halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak, yeşil alanların erişilebilir olmasını sağlamak ve alanlarda bulunan sosyal donatıları artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

32 parka güvenlik kamerası

İlçe genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye çocuk oyunları alanları, spor alanlarının da yer aldığı 25 yeni park kazandırdı. Çocukların ve ebeveynlerin parklarda daha güvenli vakit geçirebilmeleri için Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçedeki 32 parka güvenlik kameraları da yerleştirildi. Uygulamayı diğer parklarda da yaygınlaştırmayı planlayan Küçükçekmece Belediyesi’nin Atakent Mahallesi Arı Kuşu Sokak, Atakent Mahalle Muhtarlığı Yanı ve Soğuksu Seyir Parkı’nda hayata geçirdiği pati parklarda, hem hayvan severler hem minik dostları keyifli zaman geçiriyor.

Mevsimlik çiçek ve kent mobilyaları sera ve atölyelerde üretilip, temin ediliyor

Yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, mevsimlik çiçek dikimlerini de sürdürüyor. Sera üretim merkeziyle kendi çiçeklerini yetiştiren Küçükçekmece Belediyesi, her yıl ortalama 1 milyon 300 bin adet çiçek üretimi gerçekleştiriyor. Marangoz ve kaynak atölyesiyle parklardaki kent mobilyalarının da üretimini gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, 5 yılda 4 bin adet kent mobilyası üreterek, vatandaşların kullanımına sundu.

Parklara yeni çehre

Küçükçekmece Belediyesi mevcut park ve yeşil alanların da bakım onarımlarını elden bırakmıyor. Toplamda 111.965 m² alandan oluşan 25 parkı yenileyerek, oyun alanları, spor alanları ve yeşil alanları revize eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 202.104,51 m² alandan oluşan refüj alanlarını da yeniledi. İlçede son 5 yılda hayata geçen önemli projelerden olan Gündüz Çocuk Bakımevlerinden 10’unun çevre düzenlemeleri ve çocuk oyun alanlarının tanzimi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

İlçeye yeni kazandırılan park, bahçe ve rekreasyon alanları:

1-Atakent Mahallesi 1. Etap 9. Çıkmaz Sokak Parkı,

2-Atakent Mahallesi 415-1 Parsel Parkı ve Açık Spor Alanı,

3-Atakent Mahallesi Kuşlar Tepesi Caddesi Açık Spor Alanı,

4-Atakent Mahallesi Soyak Yönetimi Önü Park Alanı,

5-Atakent Mahallesi 1. Etap 1. Bölge Rekreasyon Park Alanı,

6-Atakent Mahallesi 3. Etap 1. Cadde Üzeri Rekreasyon Alanı,

7- Atatürk Mah. Şehit Albay Rıdvan Özden Parkı,

8-Atatürk Mah. Avrupa Konutları Ata Parkı,

9- Cumhuriyet Mah. Orhan Kemal Parkı,(hanımeli sokak parkı – 2kez yazılmıştı)

10-Cumhuriyet Soğuksu Sosyal Tesisleri 2. Kısım Çevre Düzenlemesi,

11-Fevziçakmak Mahallesi Kaya Sokak Park Alanı,

12-Fevzi Çakmak Kapalı Pazar Yeri Çocuk Oyun Merkezi Oyun Alanı,

13- Halkalı Merkez Mah. Şahin Çengel Parkı (Halkalı Merkez Mh. 5001 Parsel Yanı Park ve Açık Spor Alanı-2 kez yazılmıştı.)

14-Halkalı Merkez Mh. Orhan Saral İ.Ö Okulu Karşısı Parkı,

15-Halkalı Merkez Şehit Erdoğan Alagöz Parkı,

16-Halkalı Merkez Mah. Halkalı Gençlik Merkezi Çevre Düzenlemesi,

17-İnönü Mah. Maslak Çeşme Oturma Alanı,

18-İnönü Mah. İstiklal Caddesi Üzeri Park Alanı,

19-İnönü Mah. Tandoğan Sokak Üzeri Park Alanı,

20-Kanarya Mah. İskete Sokak Park Alanı,

21-Kartaltepe Mah. Adliye Bahçesi Çevre Düzenlemesi,

22- Mehmet Akif Mah. Şehit Rıdvan Özden Parkı,

23-Tevfikbey Mh. Dr. Ali Demir Caddesi Park Alanı,

24-Söğütlüçeşme Avrupa Konutları 5 Önü Park Alanı

25- Atakent Mahallesi Arıkuşu Sokak Park Alanı.