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Kurban bağışları Manisa Büyükşehir ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Kurban bağışları Manisa Büyükşehir ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için Kurban Bağış Kampanyası başlattı. İslami usullere göre, hijyenik ortamda kesilecek kurbanlar, kavurma yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da kurban bağışında bulunmak isteyen Manisalılarla ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışmayı güçlendiren bu kampanyası ile vekaleti alınan bağışçıların kurban kesim işlemleri de Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edilecek. Kesimler belediyenin belirlediği mezbahalarda İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun yapılacak; temizlenen etler veteriner onay belgeli olacak şekilde belediyenin aşevine teslim edilecek. Etler kavurma yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak, kurban bağışı kampanyasına destek istedi. Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu bayramda, hayırseverlerimizin bağışladığı kurbanları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak dayanışma ruhunu büyütmek istiyoruz. Kurban bağışı çağrımıza cevap veren hayırseverlerimiz, belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatabilecek. Tüm hemşehrilerimizi bu kampanya katılmaya, dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, bu bayramda iyiliği birlikte çoğaltalım. Kurban sofraları sizin desteğinizle kurulsun, bayramın bereketi hep birlikte paylaşılsın” dedi.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, 444 99 45 numaralı telefondan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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