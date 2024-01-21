Mansur Yavaş: ''Ankara'da sizlerden aldığımız para sizin bana emanet ettiğiniz paradır''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen “Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Dayanışma Federasyonu İstişare Toplantısı”na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen “Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Dayanışma Federasyonu İstişare Toplantısı”na katıldı. Toplantıda konuşan Yavaş, “Herkes ‘benim çılgın projem’ deyip halkın tertemiz parasını çalışmaz çöp projelere gömmekle meşgul. Benim çılgın projem falan yok. En büyük projem insanları yeniden üretmeye teşvik etmek. Biz gerçek belediyecilik yapıyoruz. Ankara halkının parasını sadece Ankara’da yaşayanların ihtiyaçları için karşılıyoruz. Servet gibi geliriniz varken bu kadar insan ne yer ne içer hiç düşünmediniz mi? Yoksulluğu yönetmek yerine yoksulluğu ortadan kaldıracak projeler yapmak zorundayız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen “Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Dayanışma Federasyonu İstişare Toplantısı”na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa; Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkan Vekili Savaş Zafer Şahin, AKK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Tuncay Sönmez, Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Genel Başkanı Aysel Kanber ve dernek üyeleri de katıldı.

YAVAŞ:“ANKARA’DA SİZLERDEN ALDIĞIMIZ PARA SİZİN BANA EMANET ETTİĞİNİZ PARADIR”

Önceliğinin her zaman insan sağlığı olduğunu söyleyen Yavaş, “Herkes ‘benim çılgın projem’ deyip halkın tertemiz parasını çalışmaz çöp projelere gömmekle meşgul. Benim çılgın projem falan yok. En büyük projem insanları yeniden üretmeye teşvik etmek. Belki Türkiye’de bir numarayız, en geniş tarımsal destekleri veriyoruz. Ankara’da sizlerden aldığımız para sizin bana emanet ettiğiniz paradır. Bizim önceliğimiz insan sağlığı, bütün çalışmalarımız bu yönde, halkın genel ihtiyacı neyse parayı oraya harcıyoruz. En büyük sözümüz de şuydu; biz şeffaf olacağız hesap vereceğiz bizden başka ihale canlı yayınlayan yok isteyen istediği ihaleyi YouTube’dan izleyebiliyor. Hesap veriyoruz, yaptığımız her kuruş harcamayı internet sitemizde görebilirsiniz. Varsa bir eksiğimiz hesap vermekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ:“YOKSULLUĞU YÖNETMEK YERİNE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRACAK PROJELER YAPMAK ZORUNDAYIZ”

“Tek başına yönetirseniz halkın zorlukla ödediği tertemiz paraları çöp projelere gömersiniz” diyen Yavaş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Sonra Mansur Yavaş’ın neden sevildiğini anlamıyorlar algı yapıyor diyorlar. Sosyal medyada sadece yaptığımız çalışmaları yayınlıyoruz, propagandaya dair hiçbir şey yok. Televizyonlara çıkmam. Tüm televizyonlar sizin elinizde. O zaman bu algıyı Mansur Yavaş nasıl yapıyor? Anlamadıkları nokta bu. Biz gerçek belediyecilik yapıyoruz. Ankara halkının parasını sadece Ankara’da yaşayanların ihtiyaçları için karşılıyoruz. Bu kadar kanalizasyonu yapılmamış köy varken suyu olmayan köy varken arıtma tesisi yapmanızı beklerken bu paraları nerelere harcadınız? Servet gibi geliriniz varken bu kadar insan ne yer ne içer hiç düşünmediniz mi? Bu kadar sosyal destek alan aile evde neyle ısınıyor diye hiç düşünmedi mi bizden önceki zihniyet? 3 yıldır sosyal destek alan ailelere doğal gaz desteği vererek çoluğunun çocuğunun evde ısınmasını sağlıyoruz. Kırtasiye yardımı, et desteği, servis yardımı hepsini yapıyoruz ki o ailelerin çocukları okusun onlar da destek almasın. Yoksulluğu yönetmek yerine yoksulluğu ortadan kaldıracak projeler yapmak zorundayız. Bunun da birinci adımı onların çocuklarını ne yapıp okutmak. Ankara halkı bize güvendi biraz önce başkanımızın söylediğinin notunu aldım. Afişlere Ankara’nın ‘Şehr-i Emin’i yazacağım ‘şehr-i emin’ neden önemli emanet ettiğiniz paranın nereye gittiğini bilmeniz, çöp projelere harcanmadığını bilmeniz.”

SÖNMEZ: “ANKARA TAM ‘ŞEHR-İ EMİN’İNE KAVUŞTU”

Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Tuncay Sönmez, organizasyon sayesinde bir araya geldikleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Ankara uzun yıllar hiç istemediğimiz yönetim şekliyle yönetildikten sonra 2019 yılında işi belediyecilik olan, işi hizmet olan ve işi halkı kucaklamak olan bir belediye başkanına kavuştuk. Osmanlıda belediye başkanlarına ‘Şehr-i Emin’ denir gerçekten de çok güzel bir tabirdir. Ankara tam ‘şehr-i emin’ine kavuştu. Ankaralılara bu tercihten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim vatanımız Türkiye, evimiz Türkiye, doyduğumuz yaşadığımız şehrimiz Ankara… Her ne kadar doğduğumuz kentler farklı da olsa doyduğumuz, sokağında birlikte yürüdüğümüz kent Ankara… Doğduğumuz kentlere kültürel ve duygusal anlamda bağımız var ise Ankara’da da daha fazla o manevi duygusal bağı hissediyoruz. Ankara’da olup biten her şey bizi yakından ilgilendiriyor. Ankara’nın artık maceraya atılacak vakti yok, Ankara’nın artık keyfi olarak yönetilecek bir kent olduğunu düşünmüyorum. Bütün vatandaşlarımızı 2019’da göstermiş olduğu duyarlılığı bu seçimlerde de aynı kanaatle yürüteceğine inanıyoruz. Tüm hemşehrilerimize tüm kardeşlerimize, Ankara’da birlikte yaşadığımız tüm Ankaralılara ciddi anlamda sorumluluk düştüğünün de altını çizmek istiyorum.”