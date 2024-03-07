Mansur Yavaş'a ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'nda sevgi seli

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mansur Yavaş, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nı ziyaret etti. Yavaş, fuardaki sanatçı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’nın dört bir yanına gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretlerle halkla buluşmaya devam ediyor.



Yavaş; ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye, Amerika, Meksika, Güney Kore, Rusya ve İran’dan 1600 sanatçının eserleriyle katılım sağladığı ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nı ziyaret etti.

SANATÇI VE VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Sanat galerisi stantlarını tek tek gezerek eserleri sergilenen sanatçıları tebrik eden Yavaş; kadın, erkek, genç, yaşlı 7’den 70’e tüm vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (BELMEK) sergisini de ziyaret eden Yavaş, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.



Köksal Eğitim Vakfı’nın çocuk atölyesinde çocukların sevgi seline uğrayan Yavaş’ı çocuklar, “Mansur Başkan” sloganları ve alkışlarla uğurladı.



Sanatçılar Yavaş’a “Sanata ve sanatçıya verdiğiniz desteği biliyoruz” derken, vatandaşlar da yerel seçimlerde başarılar dileyerek “İnşallah kazanacaksınız” temennisinde bulundu.