Mansur Yavaş'tan Keçiören buluşması: ''Kentimizde yaşayanların yanında olmak boynumuzun borcu''

Etlik Yürüyüş Yolu’ndaki program; vatandaşların yoğun katılımıyla miting havasında gerçekleşti.

“BELEDİYE BAŞKANI KENTİN BABASI, ANNESİ, KARDEŞİDİR”

Kendisine “Baba” diye seslenen bir vatandaşa “Bir belediye başkanı kentin babasıdır, annesidir, kardeşidir, evladıdır” diyerek cevap veren Mansur Yavaş, göreve geldiğinde ilçe belediye başkanlarına iş birliği çağrısı yaptığını ama çoğundan olumlu bir dönüş alamadığını ifade etti.

Gerektiğinde Ankara halkının hakları için Cumhurbaşkanı ve Bakanlarla görüştüğünü ifade eden Yavaş, “Bir yerim mi eksiliyor? Sonuçta Ankara halkının yararına olan işler için görüşüyorum, onları talep ediyorum, onun yetkisinde olan şeyleri istiyorum. Peki sizler neden Ankara halkının seçtiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını yok sayıyorsunuz” diye konuştu.

“Halka hesap veriyoruz. Kimse vatandaşın parasıyla sefa süremez” diyen Yavaş israf edilmiş tek bir yatırımları olmadığını belirterek, hayata geçirilen kırsal kalkınma ve sosyal destek projelerini anlattı. Yavaş, “Biz bir kentin annesi, babasıysak; kentimizde yaşayan, desteğe ihtiyacı olan aileleri gözetmek ve yanlarında olmak boynumuzun borcudur” dedi.

“GEREKİRSE YERİN ALTINDAN TÜNEL GEÇİRECEĞİZ”

Keçiörenlilerin trafik sıkıntısı yaşadığı Fatih Köprüsü hakkında da hakkında da bilgi veren Yavaş, animasyonunu yayınladıkları proje için Ankara Üniversitesi’yle protokol imzalanması gerektiğini ve 2 yıldır beklendiğini ifade etti. Yavaş, “Gerekirse yerin altından tünelle geçip illa ki rahatlatacağım” dedi.

Keçiören-Ovacık Metrosu projesinin bittiğini vurgulayan Yavaş, bakım istasyonu için Keçiören Belediyesinden yer istediklerini, belediyenin vermediğini belirtti. Yavaş, şunları kaydetti:

“Ondan sonra biz metro yapacağız diyorlar. Elinizde metro projesi yok, ben yapmasam. Bir de ‘Havaalanına metrosu olmayan tek Başkent Ankara’ diye şikayet ediyorlar. Siz neyi şikayet ediyorsunuz? 25 yıl benden önceki dönem oldu yapmadınız, 2022’den beri yatırım programında yapmadınız. Sizin ne şikayet etme hakkınız var? Şimdi 2024 bütçesine 3 bin lira koymuşlar. Asmışlar pankartları Havaalanı Metrosu yapılacak. İstanbul’da metro yarıştırıyorsunuz, Ankara’nın suçu ne günahı ne? Mesele bugünkü büyükşehir başarısız olsun. Kendi ilçelerine maalesef eziyet ettiler.”