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Mansur Yavaş'tan Kızılay'da esnaf ziyareti

Mansur Yavaş'tan Kızılay'da esnaf ziyareti
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Yavaş, Kızılay Metro Çarşısı ve Soysal Pasajı’ndaki esnafı ziyaret etti. Sorun ve talepleri dinleyen Yavaş’ı esnaf yoğun ilgiyle karşıladı

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

YAVAŞ’A ESNAFTAN YOĞUN İLGİ

Yavaş, ilk olarak Kızılay Metro İstasyonu’ndaki esnafla bir araya geldi. Tek tek dükkânları gezerek esnafın sorunlarını dinleyen Yavaş, “Ankara’nın Başkanı”, “Ankara seninle gurur duyuyor”, “Esnaf dostu başkan” sloganlarıyla karşılandı.

Metro Çarşısı’nın ardından Soysal Pasajı’na geçen Yavaş, burada alkışlarla karşılandı. Tüm dükkânlara girerek, esnafla sohbet eden Yavaş’a, alışveriş için gelen vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Talepleri tek tek yerinde dinleyen Yavaş, yine alkışlarla pasajdan ayrıldı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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