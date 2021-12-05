Mersin Büyükşehir, Akdeniz ilçesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nı yeniledi

Mersin Büyükşehir ekipleri, Akdeniz ilçesi Üçocak ve Siteler Mahallesi sınırlarına giren Mersinli Ahmet Bulvarı’ndaki yolu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin sorun yaratan her bölgesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Akdeniz ilçesi Üçocak ve Siteler Mahallesi sınırlarına giren Mersinli Ahmet Bulvarı’nda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Sorunsuz yollar için Büyükşehir görevde

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri tarafından yol yenileme programına alınan birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Sorunsuz yollar için kentin dört bir tarafında yol yenileme çalışmaları yürütülürken, bozuk zeminleri nedeniyle ulaşımda sorun yaratan cadde ve bulvarlarda bakım ve onarım faaliyetleri de ekipler tarafından yerine getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında, Akdeniz ilçesi Üçocak ve Siteler Mahallesi sınırlarına giren Mersinli Ahmet Bulvarı’ndaki yolda sıcak asfalt serimine başlayan ekipler, çalışmalarını hızla tamamladı. Yolun deforme olan kısmında yıpranmış asfalt zeminin söküm işlemini yapan ekipler, ardından sıcak asfalt serim faaliyetlerini tamamlayarak, yolu vatandaşların kullanıma açtı.