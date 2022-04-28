Mersin Büyükşehir, vatandaşların sağlığı için görev başında

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin koordineli çalışmalarıyla yeşil alanlardaki zararlılarla etkin şekilde mücadele ediliyor. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra kent merkezindeki metruk alanlarda bulunan yabani ot ve bitkiler dozer ve greyder yardımıyla bertaraf ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin koordineli çalışmalarıyla yeşil alanlardaki zararlılarla etkin bir şekilde mücadele ediliyor. Vatandaşların sağlığı gözetilerek yapılan çalışmalar kapsamında, ilaçlamanın yanı sıra sorunu kaynağında çözmek için kent merkezindeki metruk alanlarda bulunan yabani ot ve bitkiler dozer ve greyder yardımıyla temizleniyor.

Çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren ekipler, vatandaşların rahatı ve sağlığı için sazlık ve bataklıklarda kurutma işlemi, yeşil alanlardaki yakağan, mucuk, tatarcık gibi zararlılarla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalarda 10 personel, 2 dozer, 2 greyder, 4 kamyon ve 1 yükleyici yer alıyor.

“Önlemini aldığımızda yaz aylarında vatandaşlarımız rahat bir ortamda vakit geçiriyor”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, “Görmüş olduğunuz alanlarda yaz aylarında genelde uçkun patlaması oluyor ve bu çevreden çok ciddi şikâyet alıyoruz. Biz vatandaşlarımızın memnuniyeti açısından bu gibi alanları Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile birlikte koordine ediyoruz ve alanı temizleyip vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaz geçirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Genelde uçkun, yakarca dediğimiz şikâyetler çok fazla oluyor bu alanlarda. Şimdiden önlemini aldığımızda yaz aylarında da vatandaşlarımız daha rahat bir yaz ortamında vakit geçiriyorlar” dedi.