Mersin Büyükşehir'den 94 başarılı sporcu ve 65 antrenöre 1,1 milyon TL'lik ödül

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Başarılı Sporcu ve Antrenör Ödülleri” törenine katıldı. 94 sporcu ve 65 antrenöre toplam 1 milyon 148 bin lira ödülün verildiği törende Başkan Seçer, “Her şey sizler, yurttaşlarımız, ülkemiz, insanlık için. Sporcu olarak emin olabilirsiniz ki en etkin, en yetkin siyasetçiden çok daha fazla insanlığa katkı yapıyorsunuz” dedi.

Amatör spor kulüplerine de bu yıl destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, “Ekim ayı içerisinde amatör spor kulüplerimize de desteğimizi yapacağız” diye konuştu. Polis akademisi ve askeri liselere hazırlanan öğrenciler için ücretsiz kurs vereceklerini duyuran Başkan Seçer, “Kurslarımız 6 Haziran’dan itibaren başlayacak” dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan bir protokolün bilgisini de paylaşan Başkan Seçer, “13 ilçede her uygun okulda kapalı spor salonu yapacağız” diye konuştu.

MERSİN/(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı sporcu ve antrenörleri ödüllendirdi. “Başarılı Sporcu ve Antrenör Ödülleri” törenine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birçok branşta önemli başarılara imza atan sporcu ve antrenörle buluşup ödüllerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 94 sporcu ve 65 antrenöre toplam 1 milyon 148 bin lira verdi.

Ödül törenine, Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Başkanı Özgür Timur, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, Kır Çiçekleri, birçok branşta dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında ödül alan başarılı sporcu ve antrenörler katıldı.

Birçok branşta ödüller verildi

Spora ve sporcuya destek vererek Mersin’e değer katan Büyükşehir Belediyesi, dünya şampiyonasından Avrupa ve Türkiye şampiyonalarına kadar birçok branşta başarı gösteren sporcu ve antrenörlere para ödülleri verdi. Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dereceye giren ve rekor kıran sporcuların ödüllerini Başkan Seçer teslim etti. Devamında dağıtılan ödülleri ise törene katılan protokol üyeleri sporculara takdim etti. Ödül töreninin ardından Başkan Seçer, tüm sporcularla fotoğraf çekildi.

“Her şeyin en güzeli sporun, sporcunun dünyasında”

Başkan Seçer, insanın uygulaması gereken temel prensiplerin hepsinin sporda yer aldığını belirterek, “Centilmenlik, sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık, hoşgörü, yardımseverlik hepsi sporun içinde var. Siz muazzam bir hayat yaşıyorsunuz aslında. Her şeyin en güzeli sporun, sporcunun dünyasında” dedi. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, “Hem bürokratın hem siyasetçinin ortak paydası millete hizmettir. Çok güzel iş birlikleri çıkıyor. İş birliği olunca da güç birliği oluyor. Çok güzel işler oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu iş birliğini, gönül birliğini, memleket sevgisindeki o kalp atışlarımızı ortak paydada buluşturacağız. Her şeyi memleket adına yapacağız” diye konuştu.

Mersin’in spor açısından muazzam bir ortama sahip olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sporun önemine değindi. Vatandaşlara spor yapmaları için çağrıda bulunan Başkan Seçer, koca koca binalar dikmek yerine park alanı, spor sahası yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bizim tercihimiz paradan yana değil; toplum sağlığı, çevre ve insana saygıdan geçer. Onun için ortak noktada hocalarımla, müdürlerimle birleşiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl 1 milyon 148 bin 200 liralık ödül dağıtımımız olacak”

Başarılı sporcuları ve antrenörleri ödüllendirmek adına bir araya geldiklerini anımsatan Başkan Seçer, “Bugün burada 94 sporcumuza, 65 antrenörümüze ödül vereceğiz. Her yıl bunu geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl 1 milyon 148 bin 200 liralık ödül dağıtımımız olacak. Geçen yıla göre birkaç kat artırdık bunu. 2021 yılında 173 kulübümüze 1 milyon 456 bin lira desteğimiz olmuştu. 2022 yılının Ekim ayı içerisinde amatör spor kulüplerimize de desteğimizi yapacağız. Bu yıla uygun, en azından yaralarına merhem olacak bir rakamı belirleyeceğiz” dedi.

“13 ilçede her uygun okulda kapalı spor salonu yapacağız”

Dünya görüşünün bile bir belediyenin spora bakışını etkilediğini dile getiren Başkan Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda gittiklerini vurguladı. Mersin’de spor akademileri ve askeri liseler için polislik ve bekçilik sınavına hazırlanan gençlere yeni uygulamaya konulan bir çalışmayı duyuran Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Bu sınavlara girecek gençlerimize ücretsiz kurslar veriliyor; bu sınavlara hazırlıyor. Bunu buradan vatandaşlarımıza duyuralım. Kurslarımız 6 Haziran’dan itibaren başlayacak. Bir gencimiz spor akademisine hazırlanıyor, gelecek ücretsiz olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi spor kurslarından faydalanacak ya da spor akademisine hazırlanıyor, yine aynı şekilde faydalanabilecek. İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Aramızda bürokratlar bir çalışma yaptılar, bir protokol yaptık. Büyüklüğü ve avlusunun yüz ölçümü yeten okulları beraber belirleyeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak oraya uygun bir kapalı spor salonu yapacağız. 13 ilçede her uygun okulda kapalı spor salonu yapacağız. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapacağız. Daha etkin olsun, kaynaklar daha akılcı harcansın ve az önce söylediğim gibi el birliği, güç birliği getirsin diye.”

“Tesislerimizin aktif olması için her türlü katkıyı yapmaya hazırız”

Başkan Seçer, 2013 Akdeniz Oyunları’nda Mersin’e 500 milyon lira para harcandığını anımsatarak, “Bu tesislerin Mersin’de olması bizim için muazzam bir şans. Ama o tesisler kullanılmazsa, bakım yapılmazsa çürür. O da milli servettir. Biz de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Zaten iş birliğimiz var. Spor İl Müdürümüz de bu konuyu gayet iyi biliyor, konusuna da hakim. Her zaman iş birliği içerisinde o tesislerimizin aktif olması ve ilgisizlikten deforme olmaması için her türlü katkıyı yapmaya hazırız” dedi.

Sporu ve sporcuyu desteklemek adına yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Seçer, “3 bin kişi kapasiteli modern bir spor salonu planlıyoruz; çok amaçlı. Bu proje şu anda planlama aşamasında. Mevcut Macit Özcan Spor Tesislerimizde bazı revizyonlar yapacağız. Orada tamamen spora dönük bazı ilave birimler yapılacak ve çok daha aktif bir hale gelecek. Yaz okullarımız yine faaliyette olacak. Haziran’da açıyoruz” diye konuştu.

Avrupa Bisiklet Rota Ağı için Mersin’de çalıştay yapılacak

Seçer, bisiklet yollarını önemsediklerini ve toplam 586 kilometre hedeflediklerini sözlerine ekleyerek uluslararası rota için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı, bu önemli bir turizm faaliyeti. Bisikletçiler, Avrupa’nın her ülkesini geziyor. Bu rota ağını belirleyen kurumlar ve kuruluşlarla 28-29 Haziran’da Mersin’de bir çalıştay yapacağız. Bizi Avrupa Bisiklet Rota Ağı’na alsınlar diye. Yani Avrupa’da bütün ülkeleri gezen bisikletçiler Mersin’e de uğrasın. Burada bir güzergah içerisinde bir kent olsun. Mersin turizmine muazzam bir katkı yapacağını düşündüğümüz bir çalışma. Yine Pro Beach Plaj Voleybolu bu yıl yapılacak. Tarsus yarı maratonumuz bu yıl Eylül ayında olacak. Kilikya Ultra Maratonu 24-26 Eylül’de yapılacak. Pandemiden dolayı yapamadığımız Tour Of Mersin’in 6’ncısını 2023 yılında düzenleyeceğiz. Yine Uluslararası Mersin Maratonu’nun da 9’uncusunu 2023 yılında tamamlamış olacağız. Her şey sizler için, her şey yurttaşlarımız, ülkemiz, insanlık için. Sporcu olarak emin olabilirsiniz ki en etkin, en yetkin siyasetçiden çok daha fazla insanlığa katkı yapıyorsunuz.”

Antmen: “Sizlerle gurur duyuyoruz”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sporcu gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek, “Sizlerin başarıları bizleri umutlandırıyor ve gururlandırıyor. Bir Mersin Milletvekili olarak bizlerin gurur kaynağısınız. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin’in sporu çok seven bir kent olduğunu belirterek, “Diyoruz ki Mersin doğal bir sporcu fabrikası. Türkiye’de bu konuda ender olan yerlerden biridir Mersin. Bu vesileyle emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’in birçok ilde sahip olmayan tesislere sahip olduğunu ifade ederek, “O açıdan bu ilde görev yapmaktan dolayı kendimi şanslı addediyorum. Bu açıdan sizler de bu şehirde okuyan, eğitim gören öğrenciler olarak şanslısınız. Nitekim 2013’ten itibaren göstergelere bakıldığında ciddi olarak şehirdeki spor aktiviteleri, heyecanı aynı şekilde yansımakta” diye konuştu.

Başarılı sporcular: “Belediye Başkanımızın büyük desteği var üzerimizde”

Sırıkla yüksek atlama yapan 23 yaşındaki olimpiyat atleti Ersu Şaşma, başarılarından ve hayallerinden bahsederek, “Bütün rekorlar elimde. Hedefim Avrupa’da, dünyada altın madalya almak. Mersin Büyükşehir Belediyemizin bize olimpiyatta çok desteği oldu. Saha, tesisler konusunda destekleri oldu” dedi.

Atletizm branşında yüksek atlamada başarı elde eden Kadriye Aydın, “Türkiye şampiyonuyum büyüklerde. Balkan U-23 Üniversiteler Dünya Şampiyonası’nda final yarıştım. Hedefimiz her sporcunun olduğu gibi olimpiyat. Mersin şehrinde olmak gerçekten gurur verici. Çünkü Belediye Başkanımızın büyük desteği var üzerimizde. Maddi ve manevi her şekilde bize destek veriyor” diye konuştu.

19 yaşındaki tekvandocu Şenizcan Aras da birçok başarıya imza attığını ifade ederek, “Hedefim tabi ki de olimpiyatlara gitmek ve en iyi başarıları elde etmek” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve eskrim milli takım antrenörü Güzin Yalçın, Başkan Seçer’le daha önce görüştüğünü ve spora destek için verdiği sözü tuttuğunu belirterek, “Ben onu yavaş yavaş görmeye başladım. Spora, sporcuya destek veriyor, hissettiriyor ve şu anda bence daha iyi olacak. Çünkü Mersin bölgesinde çok değerli ve iyi sporcular, iyi antrenörler var. Bunlara sahip çıkılması gerekiyor. Antrenör ve sporcu bazında iyiyiz” ifadelerini kullandı.