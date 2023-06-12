Meteoroloji Mühendisi Öztel: Altyapı bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Ankara'da son günlerde yaşanan sel ve su taşkınlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Ankara günlerdir kuvvetli yağışlarla mücadele ediyor. Kentte bazı noktalarda sel ve su taşkınları yaşandı.
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Altyapı Ankara'da yaşanan bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez. Bu yağış hızı bizim meteorolojide kırmızı uyarı verdiğimiz, insanların dışarıya çıkmaması gereken seviyedeydi." ifadelerini kullandı.
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