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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara deprem çantası

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara deprem çantası
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Son günlerde Ege Denizi’nde yaşanan depremler ve 2023 yılında 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarda deprem bilinci oluşturmak amacıyla deprem çantası dağıtımına başladı. Deprem çantası dağıtımı 6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatan ‘Kayıp’ filmi sonrası Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetmenliğini ve senaristliğini Hataylı Eğitimci Gazi İsmailoğulları’nın yaptığı, kalanlara ve zamansız gidenlere ‘Kayıp’ filmini 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde izleyicisi ile buluşturdu. Kayıp filminin konusu 6 Şubat’ta Antakya’da meydana gelen büyük depremin ardından, felaketin gölgesinde kayıp yakınlarını arayan iki ana karakter, Şemsettin ve Eylem’in dokunaklı hikayesini konu alıyor. Depremle yıkılmış bir şehirde, kayıplarını arayan bu iki insan, sadece fiziksel enkazla değil, kendi iç dünyalarındaki travmalar ve duygusal enkazla da yüzleşmek zorundadır. Film, yok oluşun ve arayışın iç içe geçtiği bir hikâyeyi, umutsuzluk, kayıp ve yas temaları üzerinden ele alıyor. Filmin ardından Büyükşehir Belediyesi etkinliğe katılan izleyicilere Afet ve Acil Durum Çantası dağıttı.

Deprem çantasında neler var?

Afet ve Acil durum çantası içerisinde el feneri, fener pili, çakı seti, yağmurluk, kağıt mendil, çakmak, not defteri, tükenmez kalem, ip, düdük, termal battaniye, maske ve ilk yardım çantası yer alıyor. İlk yardım çantasının içerisinde flaster, yara bandı, elastik bandaj çengelli, makas, çengelli iğne, hidrofil pamuk, yanık jeli, hidrofil sargı bezi, steril olmayan gaz kompres, yaralara karşı iyotlu çözelti ve ilkyardım boyunluğu yer alıyor.

Son günlerde Ege Denizi’nde yaşanan depremler ve 2023 yılında 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarda deprem bilinci oluşturmak amacıyla deprem çantası dağıtımına başladı. Deprem çantası dağıtımı 6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatan ‘Kayıp’ filmi sonrası Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Erhan Hoşgül, "Depremin etkilerini en aza indirmek ve muhtemel kayıpları önlemek için alınması gereken tüm önlemleri almak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın doğal afetlere karşı duyduğu hassasiyetler doğrultusunda acil ihtiyaçları içeren deprem çantalarımızı farkındalık oluşturmak ve afet bilincini geliştirmek adına vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi.

Son günlerde Ege Denizi’nde yaşanan depremler ve 2023 yılında 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarda deprem bilinci oluşturmak amacıyla deprem çantası dağıtımına başladı. Deprem çantası dağıtımı 6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatan ‘Kayıp’ filmi sonrası Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras doğal afetlerin yaşamın bir gerçeği olduğunu söyledi ve bu afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışmalara, eğitimlere devam ettiklerini belirterek, deprem gerçeği ile bilimle, eğitimle yüzleşerek gerekli tedbirleri almalı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini açıkladı.

Son günlerde Ege Denizi’nde yaşanan depremler ve 2023 yılında 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarda deprem bilinci oluşturmak amacıyla deprem çantası dağıtımına başladı. Deprem çantası dağıtımı 6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatan ‘Kayıp’ filmi sonrası Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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