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Muğla'da Hasan Özcan Yaşam Evi’nde Çalışmalar Devam Ediyor

Muğla'da Hasan Özcan Yaşam Evi’nde Çalışmalar Devam Ediyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin güvenli, konforlu ve sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü doğrultusunda hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 bin 375 metrekarelik parsel üzerine inşa edilen yapı, toplam 4 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. 50 oda ve 100 kişi kapasiteli olarak planlanan yaşam evi, bölgedeki önemli bir sosyal hizmet ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Makine Mühendisi  Göka:   Yaşlılara Özel Donanımlı Tesis İçin Çalışmalar Sürüyor”

 Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Makine Mühendisi Ali Göka yapı hakkında bilgi vererek: “Yapı içerisinde yaşam alanları, resim atölyesi, konferans salonu, sağlık odaları ile endüstriyel mutfağı, çamaşır odası, merkezi ısıtma ve soğutma sistemi, 1600 kg sedye asansörü, 400 kW jeneratörü, hemşire çağrı sistemi bulunuyor.

Ayrıca su tasarrufu amacıyla peyzaj sulama sisteminde kullanılmak üzere 50 m³ betonarme yağmursuyu toplama depomuz bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın yaşlılarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Yaşlılarımız, Bu Kentin Hafızası, Geçmişi ve En Kıymetli Değerleridir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yaşlılarımız, bu kentin hafızası, geçmişi ve en kıymetli değerleridir. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olan Hasan Özcan Yaşam Evi, yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Hasan Özcan Yaşam Evi projemiz, içinde sevgi, saygı ve vefa duygusuyla örülmüş bir yaşam alanıdır. Bizler, geçmişimize sahip çıkmadan geleceği inşa edemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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