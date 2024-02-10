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Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan ve bol bol fotoğraf çektiren Murat Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul için yapacağı projelerinden bahseden Kurum’un yanına gelen bir vatandaş, “Allah yardımcınız olsun, arkanızdayız. Elimizden bir tek sandığa gitmek geliyor. Başka bir şey yapamıyoruz. Hem gençler olarak hem anne babalarımız olarak dualarımız sizinle.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir başka vatandaşın “En büyük sorun kentsel dönüşüm” demesi üzerine, Kurum “1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

 

Etiketler ak parti murat kurum İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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