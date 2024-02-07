AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum "İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türk-İş İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakanlığı döneminde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de işçilerin yanında olacağını belirten Kurum, “İşçimizle birlikte, işçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız. Masanın iki tarafından da bakabileceğiz. Alınan tüm kararlarda Türk-İş’imiz ve iş verenimiz sürecin içinde olacak. Masanın bir tarafında biz de olacağız. İşçimiz adına, emekçimiz adına atılması gereken her adımı sizlerle birlikte atacağız, attırılması adına da gerekli her türlü gayreti göstereceğiz.” dedi.

İstanbul’da yaşayan işçilerin güvenli ve sağlam evlere sahip olması için her türlü çalışmanın yapılacağını ifade eden Kurum, “İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız. Maddi, manevi, inşa anlamında her türlü desteği sendikalarımıza, emekçilerimize vereceğiz. Vatandaşımızın uygun, sağlam, güvenli konut edinmesi adına da elimizi taşın altına koyacağız.” ifadelerini kullandı.