  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Murat Kurum: ''İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız''

Murat Kurum: ''İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız''

Murat Kurum: ''İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız''
Güncelleme:

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum "İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türk-İş İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakanlığı döneminde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de işçilerin yanında olacağını belirten Kurum, “İşçimizle birlikte, işçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız. Masanın iki tarafından da bakabileceğiz. Alınan tüm kararlarda Türk-İş’imiz ve iş verenimiz sürecin içinde olacak. Masanın bir tarafında biz de olacağız. İşçimiz adına, emekçimiz adına atılması gereken her adımı sizlerle birlikte atacağız, attırılması adına da gerekli her türlü gayreti göstereceğiz.” dedi. 

İstanbul’da yaşayan işçilerin güvenli ve sağlam evlere sahip olması için her türlü çalışmanın yapılacağını ifade eden Kurum, “İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız. Maddi, manevi, inşa anlamında her türlü desteği sendikalarımıza, emekçilerimize vereceğiz. Vatandaşımızın uygun, sağlam, güvenli konut edinmesi adına da elimizi taşın altına koyacağız.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ak parti murat kurum İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isim en tehlikeli virüsleri açıkladı! Uzman isim en tehlikeli virüsleri açıkladı! Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Kademeli emeklilikte çalışanları üzecek tarih Kademeli emeklilikte çalışanları üzecek tarih Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor! Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor! Pedofili suçuna cinsel organ kesme cezası kabul edildi Pedofili suçuna cinsel organ kesme cezası kabul edildi Başak Demirtaş adaylık kararını verdi Başak Demirtaş adaylık kararını verdi ''Dilber'' reytingleri altüst etti! İşte haftanın en çok izlenen dizileri ''Dilber'' reytingleri altüst etti! İşte haftanın en çok izlenen dizileri Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın da uçuşta Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın da uçuşta Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı! Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı!