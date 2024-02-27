Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Büyük fırsatlar var''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek’i ziyaretinde “Antalya'mızda atılım sağlayacak çok iş var. Turizmin çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılması ile ilgili büyük fırsatlar var” diye konuştu.

Başkan Uysal, ocak ayında yaptığı genel kurulla yeni yönetimini seçen ANSİAD’ı ziyaret etti. Başkan Özbek’e başarılar dileyen Uysal, Antalya’nın başta turizm olmak üzere kentin ‘atılım’ yapmasını sağlayacak birçok iş koluna sahip olduğunu söyledi. Turizmde fuar, eğitim, sağlık ve kültür turizminin yaratıcı fikirler ve inovasyonlarla geliştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Uysal, “Sadece kitle turizmini takip eden bir yaklaşım Antalya’ya, Antalya’nın imkanlarına haksızlık” dedi.

Sadece kitle turizmiyle bir anlayışın Antalya’nın olanakların büyük bir kısmını harekete geçirememesine neden olduğunu ifade eden Başkan Uysal, “Antalya dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olabilir. Antalya bir gün devreye sokulmayı bekleyen bir cevher” diye konuştu. ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özbek, ziyareti dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür etti.