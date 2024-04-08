Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan bayram mesajı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında ''Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal onca güçlüğe rağmen dayanışmayla, kol kola, omuz omuza geleceğimizi güvenle tanzim edebileceğimizi biliyoruz'' dedi.

Başkan Uysal, Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal onca güçlüğe rağmen dayanışmayla, kol kola, omuz omuza geleceğimizi güvenle tanzim edebileceğimizi biliyoruz. Küslerin barıştığı, insanlarımızın kucaklaştığı güzel bir bayram olsun. Sevdiklerimizle birlikte bütün Türkiye’mizin bayramı kutlu olsun. Nice güzel bayramlara.”

HAZIRLIKLAR TAMAM

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi ilçe sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. 9 günlük tatilde Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler vardiyalı olarak görev başında olacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı evde bakım hizmetleri birimi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de bayram tatili süresince görevinin başında olacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeyecek birimler arasında yer alırken Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ise olası olumsuzluklara müdahale için nöbetçi ekipler bulunduracak.

TENEFFÜS PARK’TA DOYASIYA EĞLENCE

Muratpaşa Belediyesi’nin Dağ Yakası, Deniz Yüzü kafe ve Antalya Lokantası gibi işletmeleri bayramın birinci günü kapalı olacak. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe de ilk bayram günü kapalı olacak. 8 Nisan Pazartesi ve bayramın ilk günü kapalı olacak Teneffüs Park ise özel bir tatil programı hazırladı. Saat 10.00’da kapılarını açacak Antalya’nın çocuk oyun dünyasında eğlence saat 13.30’da oyun atölyesiyle başlayacak. Mini disco, interaktif drama, atölyeler ve ödüllü aileler yarışıyor etkinlikleriyle devam edecek gün köpük partisiyle sona eriyor.